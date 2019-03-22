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Salário de R$10.058

Polícia Civil abre concurso com 33 vagas para delegado no ES

Edital foi publicado no Diário Oficial do Espírito Santo nesta sexta-feira (22)

Publicado em 22 de Março de 2019 às 15:11

Publicado em 

22 mar 2019 às 15:11
Inscrições para delegado da Polícia Civil começam nesta sexta Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A Polícia Civil do Espírito Santo abriu, nesta sexta-feira (22), as inscrições para o concurso com 33 vagas para delegado. A remuneração inicial será de R$10.058,56, para jornada de trabalho de 40 horas semanais, em regime de tempo integral e com dedicação exclusiva.
As inscrições podem ser feitas a partir das 8h desta sexta-feira (22) e se encerram às 23h59 do dia 24 de abril. A taxa cobrada é de R$138,00. A prova objetiva está marcada para o dia 14 de julho.
> Ufes abre vagas para professor efetivo com salário de R$ 9,6 mil
Das 33 vagas para delegado, duas serão destinadas a candidatos portadores de deficiência. Para se inscrever, o candidato precisa atender a alguns requisitos, dentre eles: ter diploma de conclusão de curso superior de Bacharel em Direito, três anos de prática forense, após a conclusão do curso, ou três anos de atividade policial, em qualquer instituição de segurança pública, estar com situação regular junto à Secretaria da Receita Federal, ter saúde física, psiquiátrica e aptidão psicológica adequada ao exercício das atividades.
> Prefeituras abrem seleção no ES com salários que passam de R$ 9 mil
ETAPAS E EDITAL
a) Primeira etapa: exame intelectual (prova objetiva), de caráter eliminatório e classificatório.
b) Segunda etapa: exame intelectual (prova escrita discursiva), de caráter eliminatório e classificatório.
c) Terceira etapa: exame de aptidão física, exame psicotécnico e exame de sanidade física e mental, de caráter eliminatório.
d) Quarta etapa: prova oral, de caráter eliminatório e classificatório;
e) Quinta etapa:comprovação e avaliação de títulos, de caráter classificatório, até o limite de 20 (vinte) pontos; comprovação do cumprimento do tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial, de
caráter eliminatório.
f) Sexta etapa: sindicância da vida pregressa, de caráter eliminatório.
g) Sétima etapa - Curso de Formação Profissional ministrado pela Academia de Polícia Civil da
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet no endereço eletrônico www.institutoacesso.org.br , onde também está disponibilizado o edital do concurso. 
11512 - Patrícia Vallim - Polícia Civil abre concurso com 33 vagas para delegado no ES - 1.17s - 23-03-19 .mp3
 

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