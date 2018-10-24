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410 vagas

PM e Corpo de Bombeiros divulgam resultado preliminar de concurso

Quem não concordar com o resultado pode entrar com recurso nos dias 25 e 26 de outubro; próxima etapa é o Teste de Aptidão Física
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2018 às 17:45

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 17:45

Um novo pelotão especial da polícia militar do Espírito Santo será responsável pelo patrulhamento nos morros de Vitória Crédito: Fred Loureiro/Secom
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo divulgaram nesta quarta-feira (24) o edital de resultado do envio de documentação básica e aferição de idade máxima, e envio e aferição de títulos.
Soldado da PM 
Oficial da PM 
Soldado Músico da PM 
Soldado dos Bombeiros 
Oficial dos Bombeiros 
Quem não concordar com o resultado pode entrar com recurso, que deverá ser protocolado em formulário próprio, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, nos dias 25 e 26 de outubro de 2018. 
A próxima etapa será o Teste de Aptidão Física (TAF), que está prevista para ser realizadas no início de novembro. 
Os concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atraíram 49.081 candidatos. Eles estão na disputa pelas 417 vagas oferecidas em cinco certames. Só para se ter uma ideia, o total de inscritos é maior do que a população de 66 de municípios do Estado. A concorrência, no geral, é de quase 118 inscritos por vaga.
 

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