PM e Corpo de Bombeiros divulgam resultado preliminar de concurso

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo divulgaram nesta quarta-feira (24) o edital de resultado do envio de documentação básica e aferição de idade máxima, e envio e aferição de títulos.

A próxima etapa será o Teste de Aptidão Física (TAF), que está prevista para ser realizadas no início de novembro.

Os concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atraíram 49.081 candidatos. Eles estão na disputa pelas 417 vagas oferecidas em cinco certames. Só para se ter uma ideia, o total de inscritos é maior do que a população de 66 de municípios do Estado. A concorrência, no geral, é de quase 118 inscritos por vaga.