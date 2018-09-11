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417 vagas

PM e Corpo de Bombeiros divulgam resultado preliminar de concurso

Candidatos podem entrar com recurso quanto ao resultado até o dia 13 de setembro, no site que foram feitas as inscrições
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2018 às 13:57

Publicado em 11 de Setembro de 2018 às 13:57

Polícia Militar no Morro do Alagoano Crédito: Fernando Madeira
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo divulgaram nesta terça-feira (11) o resultado preliminar da prova objetiva. Os exames foram aplicados no dia 26 de agosto. 
Soldado da PM
Oficial da PM
Soldado Músico da PM
Soldado dos Bombeiros
Oficial dos Bombeiros
O candidato poderá consultar sua nota individualmente por meio do link Boletim de Desempenho da Prova Objetiva. No mesmo endereço eletrônico será possível verificar sua Folha de Respostas por meio do link Visualizar Folha de Respostas. As consultas podem ser feitas no site www.institutoaocp.org.br.
Quem não concordar com o resultado pode entrar com recurso, que deve ser protocolado em formulário próprio, disponível no endereço eletrônico citado acima. O prazo vai da 0h do dia 12 de setembro de 2018 até as 23h59 do dia 13 de setembro de 2018.
O Edital de Resultado da Prova Objetiva e seu Anexo Único, na íntegra, assim como o Gabarito pós-recursos e os Pareceres dos recursos deferidos, impetrados contra os cadernos de questões e o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva, estarão disponíveis no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br
, a partir desta terça-feira (11).
Os concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atraíram 49.081 candidatos. Eles estão na disputa pelas 417 vagas oferecidas em cinco certames. Só para se ter uma ideia, o total de inscritos é maior do que a população de 66 de municípios do Estado. A concorrência, no geral, é de quase 118 inscritos por vaga.
 

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