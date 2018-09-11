PM e Corpo de Bombeiros divulgam resultado preliminar de concurso

Polícia Militar no Morro do Alagoano Crédito: Fernando Madeira

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo divulgaram nesta terça-feira (11) o resultado preliminar da prova objetiva. Os exames foram aplicados no dia 26 de agosto.

O candidato poderá consultar sua nota individualmente por meio do link Boletim de Desempenho da Prova Objetiva. No mesmo endereço eletrônico será possível verificar sua Folha de Respostas por meio do link Visualizar Folha de Respostas. As consultas podem ser feitas no site www.institutoaocp.org.br

Quem não concordar com o resultado pode entrar com recurso, que deve ser protocolado em formulário próprio, disponível no endereço eletrônico citado acima. O prazo vai da 0h do dia 12 de setembro de 2018 até as 23h59 do dia 13 de setembro de 2018.

O Edital de Resultado da Prova Objetiva e seu Anexo Único, na íntegra, assim como o Gabarito pós-recursos e os Pareceres dos recursos deferidos, impetrados contra os cadernos de questões e o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva, estarão disponíveis no endereço eletrônico

, a partir desta terça-feira (11).

Os concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atraíram 49.081 candidatos. Eles estão na disputa pelas 417 vagas oferecidas em cinco certames. Só para se ter uma ideia, o total de inscritos é maior do que a população de 66 de municípios do Estado. A concorrência, no geral, é de quase 118 inscritos por vaga.