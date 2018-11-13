PM e Corpo de Bombeiros divulgam resultado de teste físico

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo divulgaram nesta terça-feira (13) o resultado preliminar do Teste de Aptidão Física, que foram realizados no última semana.

Os certames terão ainda exame psicossomático, investigação social, exame de saúde, entrega da documentação para fins de classificação e o curso de formação.

Os concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atraíram 49.081 candidatos. Eles estão na disputa pelas 417 vagas oferecidas em cinco certames. Só para se ter uma ideia, o total de inscritos é maior do que a população de 66 de municípios do Estado. A concorrência, no geral, é de quase 118 inscritos por vaga.