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410 vagas

PM e Corpo de Bombeiros divulgam resultado da prova de redação

Candidatos também foram convocados a apresentarem a documentação;
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2018 às 14:06

Publicado em 11 de Outubro de 2018 às 14:06

Um novo pelotão especial da polícia militar do Espírito Santo será responsável pelo patrulhamento nos morros de Vitória Crédito: Fred Loureiro/Secom
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo divulgaram nesta quinta-feira (11) o resultado pós-recurso da prova de redação.
Soldado da PM 
Oficial da PM 
Soldado Músico da PM 
Soldado dos Bombeiros 
Oficial dos Bombeiros 
Também foi divulgado o edital de convocação para a entrega de documentação preliminar e aferição de idade e pontuação da Carteira de Habilitação. O candidato constante no edital devem enviar no período de 11 a 16 de outubro de 2018, a documentação solicitada. As informações estão disponíveis no site www.institutoaocp.org.
Os concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atraíram 49.081 candidatos. Eles estão na disputa pelas 417 vagas oferecidas em cinco certames. Só para se ter uma ideia, o total de inscritos é maior do que a população de 66 de municípios do Estado. A concorrência, no geral, é de quase 118 inscritos por vaga.
 

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