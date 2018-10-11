PM e Corpo de Bombeiros divulgam resultado da prova de redação

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo divulgaram nesta quinta-feira (11) o resultado pós-recurso da prova de redação.
Também foi divulgado o edital de convocação para a entrega de documentação preliminar e aferição de idade e pontuação da Carteira de Habilitação. O candidato constante no edital devem enviar no período de 11 a 16 de outubro de 2018, a documentação solicitada. As informações estão disponíveis no site www.institutoaocp.org.
Os concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atraíram 49.081 candidatos. Eles estão na disputa pelas 417 vagas oferecidas em cinco certames. Só para se ter uma ideia, o total de inscritos é maior do que a população de 66 de municípios do Estado. A concorrência, no geral, é de quase 118 inscritos por vaga.