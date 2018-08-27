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417 vagas

PM e Corpo de Bombeiros divulgam gabaritos das provas objetivas

Prazo para recurso será nos dias 28 e 29 de agosto, no endereço eletrônico que foram feitas as inscrições

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 12:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2018 às 12:48
Polícia Militar no Morro do Alagoano Crédito: Fernando Madeira
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo divulgaram na manhã desta segunda-feira (27) os gabaritos das provas objetivas que foram aplicadas no domingo (26).
Gabarito para o cargo de soldado da PM
Gabarito para o cargo de oficial combatente da PM
Gabarito para o cargo de oficial músico da PM
Gabarito para o cargo de soldado do Corpo de Bombeiros
Gabarito para cargo de oficial combatente do Corpo de Bombeiros
O candidato que não concordar com alguma resposta pode entrar com recurso das 0h00 do dia 28 de agosto de 2018 às 23h59 do dia 29 de agosto de 2018. O formulário estará disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.
É bom lembrar que os recursos deverão ser individuais, devidamente fundamentados e devem estar acompanhados de citação da bibliografia.
Os concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atraíram 49.081 candidatos. Eles estão na disputa pelas 417 vagas oferecidas em cinco certames. Só para se ter uma ideia, o total de inscritos é maior do que a população de 66 de municípios do Estado. A concorrência, no geral, é de quase 118 inscritos por vaga.
 

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