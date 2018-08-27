PM e Corpo de Bombeiros divulgam gabaritos das provas objetivas

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo divulgaram na manhã desta segunda-feira (27) os gabaritos das provas objetivas que foram aplicadas no domingo (26).

É bom lembrar que os recursos deverão ser individuais, devidamente fundamentados e devem estar acompanhados de citação da bibliografia.

Os concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atraíram 49.081 candidatos. Eles estão na disputa pelas 417 vagas oferecidas em cinco certames. Só para se ter uma ideia, o total de inscritos é maior do que a população de 66 de municípios do Estado. A concorrência, no geral, é de quase 118 inscritos por vaga.