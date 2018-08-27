PM e Corpo de Bombeiros divulgam gabaritos das provas objetivas

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo divulgaram na manhã desta segunda-feira (27) os gabaritos das provas objetivas que foram aplicadas no domingo (26).
O candidato que não concordar com alguma resposta pode entrar com recurso das 0h00 do dia 28 de agosto de 2018 às 23h59 do dia 29 de agosto de 2018. O formulário estará disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.
É bom lembrar que os recursos deverão ser individuais, devidamente fundamentados e devem estar acompanhados de citação da bibliografia.
Os concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atraíram 49.081 candidatos. Eles estão na disputa pelas 417 vagas oferecidas em cinco certames. Só para se ter uma ideia, o total de inscritos é maior do que a população de 66 de municípios do Estado. A concorrência, no geral, é de quase 118 inscritos por vaga.