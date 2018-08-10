Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
417 vagas

PM e Corpo de Bombeiros convocam candidatos para provas

Exames serão aplicados no dia 26 de agosto; inscritos para o cargo de soldados fazem provas no período da tarde

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 13:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2018 às 13:13
Polícia Militar terá o reforço de 250 novos soldados Crédito: Bernardo Coutinho
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo divulgaram nesta sexta-feira (10) a lista dos candidatos que tiveram as inscrições aceitas após o período de recurso. Os editais estão disponíveis no site www.institutoaocp.org.br.
No mesmo endereço eletrônico, a partir das 15 horas, também estarão disponíveis os locais e horários que os exames serão aplicados.
As provas objetiva e de redação serão realizadas no dia 26 de agosto nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Venda Nova do Imigrante e Vitória.
De acordo com o edital de convocação, os candidatos inscritos para os cargos de soldado combatente e soldado músico farão os testes no período da tarde. O portão de acesso ao local das provas será aberto às 14h15 e fechado impreterivelmente às 15 horas. Não serão tolerados atrasos.
Já os candidatos ao cargo de oficial combatente da PM e dos Bombeiros farão os testes no período da manhã. Os portões serão abertos às 6h45 e fechado impreterivelmente às 7h30.
O início das provas está previsto para 15 minutos após o fechamento dos portões de acesso. Os participantes terão cinco horas para resolver as questões.
É necessário chegar ao local com 45 minutos de antecedência, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, documento de identidade original com foto e cartão de informação do candidato.
Os concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atraíram 49.081 candidatos. Eles estão na disputa pelas 417 vagas oferecidas em cinco certames. Só para se ter uma ideia, o total de inscritos é maior do que a população de 66 de municípios do Estado. A concorrência, no geral, é de quase 118 inscritos por vaga. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Veículo foi encontrado adulterado um dia após o furto
Carro furtado é encontrado pelo próprio dono em oficina em Itapemirim
Imagem de destaque
4 orações para o Dia de Nossa Senhora do Bom Conselho
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula repudia ataque a tiros ocorrido em evento com Donald Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados