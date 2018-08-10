PM e Corpo de Bombeiros convocam candidatos para provas

Polícia Militar terá o reforço de 250 novos soldados Crédito: Bernardo Coutinho

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo divulgaram nesta sexta-feira (10) a lista dos candidatos que tiveram as inscrições aceitas após o período de recurso. Os editais estão disponíveis no site www.institutoaocp.org.br

No mesmo endereço eletrônico, a partir das 15 horas, também estarão disponíveis os locais e horários que os exames serão aplicados.

As provas objetiva e de redação serão realizadas no dia 26 de agosto nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Venda Nova do Imigrante e Vitória.

De acordo com o edital de convocação, os candidatos inscritos para os cargos de soldado combatente e soldado músico farão os testes no período da tarde. O portão de acesso ao local das provas será aberto às 14h15 e fechado impreterivelmente às 15 horas. Não serão tolerados atrasos.

Já os candidatos ao cargo de oficial combatente da PM e dos Bombeiros farão os testes no período da manhã. Os portões serão abertos às 6h45 e fechado impreterivelmente às 7h30.

O início das provas está previsto para 15 minutos após o fechamento dos portões de acesso. Os participantes terão cinco horas para resolver as questões.

É necessário chegar ao local com 45 minutos de antecedência, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, documento de identidade original com foto e cartão de informação do candidato.