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Edital em breve

PM e Corpo de Bombeiros contratam empresa organizadora de concurso

Maior oferta é para o cargo de soldado, que exige o nível médio

Publicado em 20 de Abril de 2018 às 14:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2018 às 14:07
Treinamento de novos policiais militares no Centro de Formação da Polícia Militar em Cariacica Crédito: Arquivo /Fábio Vicentini
Mais uma importante etapa para a realização dos concursos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros foi cumprida nesta sexta-feira (20). A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) publicou o edital de dispensa a licitação para a contratação da empresa que vai organizar os certames.
O documento foi assinado pelo secretário titular da pasta, coronel Nylton Rodrigues. Com isso, o Instituto AOCP fica responsável pelo planejamento e execução dos processos seletivos. O valor do contrato será de R$ 2,9 milhões. 
Ao todo, serão 417 vagas nos dois concursos. Para a PM serão 310 oportunidades, distribuídas pelos cargos de soldado (250), oficial (30) e músico (10). Para bombeiros, são 120 soldados e 7 oficiais. O governo do Estado também anunciou a contratação de 20 oficiais médicos para o Hospital da Polícia Militar. No entanto, as regras virão separadas das demais.
A remuneração é de R$ 3.272,06 para soldados e R$ 6.716,48 para oficiais. Já estão inclusos a escala extra e o auxílio alimentação.
Para participar dos processos seletivos, é necessário ter o nível médio, com exceção dos oficiais médicos, que exigem o nível superior.
O processo seletivo contará com provas objetivas, teste de aptidão física, exame psicossomático, exame de saúde, investigação social e teste toxicológico.
O curso de formação de soldados tem a duração de dois anos, sendo um ano de teoria e um ano de estágio supervisionado. Já a formação dos oficiais é de três anos e um de estágio probatório. Os oficiais saem da academia com uma formação de nível superior.
A abertura do concurso público para área de segurança pública foi anunciada pelo governador Paulo Hartung em novembro de 2017. Os últimos concursos para soldado e oficial foram lançados em 2013. Já o Corpo de Bombeiros teve o último edital publicado no final de 2010.
 

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