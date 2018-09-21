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417 vagas

PM e Bombeiros tornam sem efeito convocação para entrega de documentos

Resultado das provas objetivas foi publicado no último dia 18 de setembro; também saiu nomes de quem vai ter a redação corrigida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2018 às 14:06

Publicado em 21 de Setembro de 2018 às 14:06

Polícia Militar no Morro do Alagoano Crédito: Fernando Madeira
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros publicaram nesta sexta-feira (21) o extrato do edital que torna sem efeito o documento de convocação para a entrega de documentação preliminar e aferição de idade e pontuação da carteira de habilitação, que foi publicado no dia 18 de setembro.
A decisão foi tomada porque a convocação não atende a previsão subitem 12.1.1, do Edital de abertura do certame, que diz: Somente será convocado para participar desta etapa o candidato que: obtiver a pontuação estabelecida na Prova Objetiva; ter a Prova de Redação corrigida e obtiver a pontuação estabelecida."
A entrega da documentação estava agendada para o período de 18 a 24 de setembro de 2018.
Soldado da PM
Oficial da PM
Soldado Músico da PM
Soldado dos Bombeiros
Oficial dos Bombeiros
A expectativa é de que o resultado da redação seja divulgado no final deste mês. 
Os concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atraíram 49.081 candidatos. Eles estão na disputa pelas 417 vagas oferecidas em cinco certames. Só para se ter uma ideia, o total de inscritos é maior do que a população de 66 de municípios do Estado. A concorrência, no geral, é de quase 118 inscritos por vaga.

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