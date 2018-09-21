PM e Bombeiros tornam sem efeito convocação para entrega de documentos

Polícia Militar no Morro do Alagoano Crédito: Fernando Madeira

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros publicaram nesta sexta-feira (21) o extrato do edital que torna sem efeito o documento de convocação para a entrega de documentação preliminar e aferição de idade e pontuação da carteira de habilitação, que foi publicado no dia 18 de setembro.

A decisão foi tomada porque a convocação não atende a previsão subitem 12.1.1, do Edital de abertura do certame, que diz: Somente será convocado para participar desta etapa o candidato que: obtiver a pontuação estabelecida na Prova Objetiva; ter a Prova de Redação corrigida e obtiver a pontuação estabelecida."

A entrega da documentação estava agendada para o período de 18 a 24 de setembro de 2018.

A expectativa é de que o resultado da redação seja divulgado no final deste mês.