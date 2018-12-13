Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
417 vagas

PM e Bombeiros divulgam resultado do exame psicossomático

Entrevista devolutiva será realizada no dia 15 de dezembro; candidatos devem consultar o local no site

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 00:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2018 às 00:13
Polícia Militar no Morro do Alagoano Crédito: Fernando Madeira
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo divulgaram nesta quarta-feira (12) o edital de resultado do exame psicossomático do concurso público para soldados e oficiais. A relação dos candidatos considerados indicados no teste realizado no último dia 2 de dezembro pode ser conferido no site do instituto.
Soldado da PM
Oficial da PM
Soldado Músico da PM
Soldado dos Bombeiros
Oficial dos Bombeiros
O candidato que realizou o exame e não teve seu nome divulgado, foi considerado contraindicado. Neste caso, caberá a ele a participação em entrevista devolutiva para conhecimento das razões que determinaram a sua contraindicação. 
De acordo com a organizadora do certame, a entrevista devolutiva será realizada no dia 15 de dezembro. Para conhecer o local de realização desta etapa, o candidato deverá consultar e imprimir o cartão de informação do candidato para entrevista devolutiva, que está disponível no endereço eletrônico.  
Quanto ao resultado do Exame Psicossomático caberá interposição de recurso, que deverá ser protocolado em formulário próprio, disponível no endereço eletrônico,  nos dias 17 e 18 de dezembro de 2018. 
Os concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atraíram 49.081 candidatos. Eles estão na disputa pelas 417 vagas oferecidas em cinco certames. Só para se ter uma ideia, o total de inscritos é maior do que a população de 66 de municípios do Estado. A concorrência, no geral, é de quase 118 inscritos por vaga. Já para oficial médico a oferta é de 20 chances.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados