PM e Bombeiros divulgam resultado do exame psicossomático

O candidato que realizou o exame e não teve seu nome divulgado, foi considerado contraindicado. Neste caso, caberá a ele a participação em entrevista devolutiva para conhecimento das razões que determinaram a sua contraindicação.

Os concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atraíram 49.081 candidatos. Eles estão na disputa pelas 417 vagas oferecidas em cinco certames. Só para se ter uma ideia, o total de inscritos é maior do que a população de 66 de municípios do Estado. A concorrência, no geral, é de quase 118 inscritos por vaga. Já para oficial médico a oferta é de 20 chances.