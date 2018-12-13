PM e Bombeiros divulgam resultado do exame psicossomático

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo divulgaram nesta quarta-feira (12) o edital de resultado do exame psicossomático do concurso público para soldados e oficiais. A relação dos candidatos considerados indicados no teste realizado no último dia 2 de dezembro pode ser conferido no site do instituto.
O candidato que realizou o exame e não teve seu nome divulgado, foi considerado contraindicado. Neste caso, caberá a ele a participação em entrevista devolutiva para conhecimento das razões que determinaram a sua contraindicação.
De acordo com a organizadora do certame, a entrevista devolutiva será realizada no dia 15 de dezembro. Para conhecer o local de realização desta etapa, o candidato deverá consultar e imprimir o cartão de informação do candidato para entrevista devolutiva, que está disponível no endereço eletrônico.
Os concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atraíram 49.081 candidatos. Eles estão na disputa pelas 417 vagas oferecidas em cinco certames. Só para se ter uma ideia, o total de inscritos é maior do que a população de 66 de municípios do Estado. A concorrência, no geral, é de quase 118 inscritos por vaga. Já para oficial médico a oferta é de 20 chances.