Oportunidade

PM e Bombeiros da Bahia abrem concurso com 1.250 vagas

Seleção para soldados oferece salário de R$ 3.410,68. Inscrições abrem na próxima segunda-feira

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 13:53 - Atualizado há 6 anos

Polícia Militar da Bahia oferece concurso público Crédito: Bahia/Divulgação

O governo da Bahia divulgou nesta quarta-feira edital para concurso público para militares estaduais. Serão 1 mil vagas para policiais militares e 250 para o Corpo de Bombeiros.

A remuneração para soldado é de R$ 3.410,68. Na PM, são 900 chances para homens e 100 para mulheres. Já nos Bombeiros. existem 207 vagas para homens e 43 para mulheres.

As inscrições começam na próxima segunda-feira, dia 21. A empresa organizadora do certame é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

