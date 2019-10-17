PM e Bombeiros da Bahia abrem concurso com 1.250 vagas

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 13:53
- Atualizado há 6 anos
O governo da Bahia divulgou nesta quarta-feira edital para concurso público para militares estaduais. Serão 1 mil vagas para policiais militares e 250 para o Corpo de Bombeiros.
A remuneração para soldado é de R$ 3.410,68. Na PM, são 900 chances para homens e 100 para mulheres. Já nos Bombeiros. existem 207 vagas para homens e 43 para mulheres.
As inscrições começam na próxima segunda-feira, dia 21. A empresa organizadora do certame é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).
