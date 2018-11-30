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417 vagas

PM e Bombeiros convocam para nova etapa de concurso

Resultado das provas objetivas foi publicado no último dia 18 de setembro; também saiu nomes de quem vai ter a redação corrigida

Publicado em 30 de Novembro de 2018 às 14:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2018 às 14:55
Polícia Militar no Morro do Alagoano Crédito: Fernando Madeira
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo divulgaram nesta sexta-feira (30) o edital de convocação para avaliação psicológica do concurso público. A lista dos convocados está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.
Soldado da PM
Oficial da PM
Soldado Músico da PM
Soldado dos Bombeiros
Oficial dos Bombeiros
Os exames serão aplicados neste domingo, dia 2 de dezembro. Os candidatos devem ficar atentos aos horários dos testes.
Para quem concorre aos cargos de soldado combatente e soldado músico da PM e soldado combatente dos Bombeiros, o portão de acesso será aberto às 7h e fechado às 8h. A aplicação do teste vai começar 15 minutos após o fechamento do portão.
Já para os candidatos aos cargos de oficial combatente das duas corporações e oficial médico da PM, o portão de acesso será aberto às 14h e fechado às 15h. A aplicação da Avaliação Psicológica começa 15 minutos após o fechamento do portão.
Para conhecer o local e horário do Exame Psicossomático, o candidato deverá consultar e imprimir o Cartão de Informação do Candidato Para Exame Psicossomático, que está disponível no site www.institutoaocp.org.br.
O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 30 minutos do horário fixado para o fechamento do portão de acesso ao local de realização do exame, munido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, documento de identificação com foto e do cartão de informação.
Os concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atraíram 49.081 candidatos. Eles estão na disputa pelas 417 vagas oferecidas em cinco certames. Só para se ter uma ideia, o total de inscritos é maior do que a população de 66 de municípios do Estado. A concorrência, no geral, é de quase 118 inscritos por vaga. Já para oficial médico a oferta é de 20 chances.

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