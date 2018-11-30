PM e Bombeiros convocam para nova etapa de concurso

Polícia Militar no Morro do Alagoano Crédito: Fernando Madeira

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo divulgaram nesta sexta-feira (30) o edital de convocação para avaliação psicológica do concurso público. A lista dos convocados está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br

Os exames serão aplicados neste domingo, dia 2 de dezembro. Os candidatos devem ficar atentos aos horários dos testes.

Para quem concorre aos cargos de soldado combatente e soldado músico da PM e soldado combatente dos Bombeiros, o portão de acesso será aberto às 7h e fechado às 8h. A aplicação do teste vai começar 15 minutos após o fechamento do portão.

Já para os candidatos aos cargos de oficial combatente das duas corporações e oficial médico da PM, o portão de acesso será aberto às 14h e fechado às 15h. A aplicação da Avaliação Psicológica começa 15 minutos após o fechamento do portão.

Para conhecer o local e horário do Exame Psicossomático, o candidato deverá consultar e imprimir o Cartão de Informação do Candidato Para Exame Psicossomático, que está disponível no site www.institutoaocp.org.br

O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 30 minutos do horário fixado para o fechamento do portão de acesso ao local de realização do exame, munido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, documento de identificação com foto e do cartão de informação.