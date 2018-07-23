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Retificação

PM e Bombeiros alteram editais de concursos públicos

Mudanças foram nos requisitos exigidos e nos documentos a serem entregues em algumas das etapas

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 13:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 13:42
Polícia Militar terá o reforço de 250 novos soldados Crédito: Bernardo Coutinho
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros (CBM) do Espírito Santo divulgaram nesta segunda-feira (23) retificações nos editais os cinco concursos públicos destinados à admissão de profissionais de níveis médio. Uma das alterações está relacionada aos requisitos, no item que fala sobre tatuagens.
Confira as alterações 
Serão considerados inaptos no Exame de Saúde os candidatos que possuírem tatuagens em qualquer lugar do corpo que afete a honra pessoal, o pundonor militar, o decoro exigido aos Militares Estaduais, a exemplo das que apresentam símbolos e/ou inscrições alusivos a: ideologias terroristas ou extremistas, contrárias às instituições democráticas ou que pregam a violência e a criminalidade, discriminação ou preconceitos de raça, credo, sexo ou origem, ideias ou atos libidinosos, ideias ou atos ofensivos às forças armadas e auxiliares e que viole os valores constitucionais. Para fins de verificação deste item os candidatos masculinos deverão trajar short de natação (tipo sungão) e as candidatas femininas deverão trajar biquíni, diz o item modificado.
Além disso, houveram modificações nos documentos a serem entregues em algumas das etapas.
O prazo para se inscrever nos concursos termina nesta quinta-feira (26), no site www.institutoaocp.org.br. As taxas variam entre R$ 60,00 e R$ 120,00.
A oferta é de 417 vagas. Até as 9 horas desta segunda-feira (23) foram registradas 67.068 inscrições. Para a PM, são 250 vagas para soldado combatente, 10 para soldado músico e 30 para oficiais combatentes. Já para o Corpo de Bombeiros Militar, as oportunidades são para oficial combatente (7) e soldado (120).
Juntos, estes certames oferecem remuneração bruta para o Aluno do Curso de Formação entre R$ 1.220,30 a R$ 3.445,55. Mas, após a incorporação, o salário será de R$ 2.778,43, chegando ao valor de R$ 5.823,07 para Aspirante-a-Oficial, respectivamente.
Dentre os requisitos exigidos, é necessário que os concorrentes tenham altura mínima, descalço e descoberto, de 1,65m para homens e de 1,60m para mulheres.
O concurso contará com prova objetiva e de redação, que está prevista para acontecer no dia 26 de agosto de 2018 e que deve ser aplicada nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim; Colatina; Linhares; Nova Venécia; São Mateus; Venda Nova do Imigrante e Vitória.
Os aprovados passarão para as demais etapas: avaliação de documentos, exame de aptidão física, teste de aptidão física, avaliação psicológica, inspeção de saúde, exame toxicológico; investigação social e o curso de formação.
Estes Concursos Públicos têm a validade dois anos, com possibilidade de prorrogação para ambos por igual período.
 

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