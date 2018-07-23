PM e Bombeiros alteram editais de concursos públicos

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros (CBM) do Espírito Santo divulgaram nesta segunda-feira (23) retificações nos editais os cinco concursos públicos destinados à admissão de profissionais de níveis médio. Uma das alterações está relacionada aos requisitos, no item que fala sobre tatuagens.
Serão considerados inaptos no Exame de Saúde os candidatos que possuírem tatuagens em qualquer lugar do corpo que afete a honra pessoal, o pundonor militar, o decoro exigido aos Militares Estaduais, a exemplo das que apresentam símbolos e/ou inscrições alusivos a: ideologias terroristas ou extremistas, contrárias às instituições democráticas ou que pregam a violência e a criminalidade, discriminação ou preconceitos de raça, credo, sexo ou origem, ideias ou atos libidinosos, ideias ou atos ofensivos às forças armadas e auxiliares e que viole os valores constitucionais. Para fins de verificação deste item os candidatos masculinos deverão trajar short de natação (tipo sungão) e as candidatas femininas deverão trajar biquíni, diz o item modificado.
Além disso, houveram modificações nos documentos a serem entregues em algumas das etapas.
O prazo para se inscrever nos concursos termina nesta quinta-feira (26), no site www.institutoaocp.org.br. As taxas variam entre R$ 60,00 e R$ 120,00.
A oferta é de 417 vagas. Até as 9 horas desta segunda-feira (23) foram registradas 67.068 inscrições. Para a PM, são 250 vagas para soldado combatente, 10 para soldado músico e 30 para oficiais combatentes. Já para o Corpo de Bombeiros Militar, as oportunidades são para oficial combatente (7) e soldado (120).
Juntos, estes certames oferecem remuneração bruta para o Aluno do Curso de Formação entre R$ 1.220,30 a R$ 3.445,55. Mas, após a incorporação, o salário será de R$ 2.778,43, chegando ao valor de R$ 5.823,07 para Aspirante-a-Oficial, respectivamente.
Dentre os requisitos exigidos, é necessário que os concorrentes tenham altura mínima, descalço e descoberto, de 1,65m para homens e de 1,60m para mulheres.
O concurso contará com prova objetiva e de redação, que está prevista para acontecer no dia 26 de agosto de 2018 e que deve ser aplicada nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim; Colatina; Linhares; Nova Venécia; São Mateus; Venda Nova do Imigrante e Vitória.
Os aprovados passarão para as demais etapas: avaliação de documentos, exame de aptidão física, teste de aptidão física, avaliação psicológica, inspeção de saúde, exame toxicológico; investigação social e o curso de formação.
Estes Concursos Públicos têm a validade dois anos, com possibilidade de prorrogação para ambos por igual período.