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20 vagas

PM define organizadora do concurso para oficiais médicos

Escolha da empresa foi feita por meio de dispensa de licitação

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 13:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2018 às 13:18
HPM vai receber reforço de mais 20 médicos oficiais Crédito:
O concurso público para oficiais médicos da Polícia Militar do Espírito Santo será organizado pelo Instituto AOCP. A escolha da empresa foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (6) pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).
De acordo com o documento, a contratação foi feita por dispensa de licitação. O valor do contrato é de R$ 120.000,00 para até 600 inscritos, com valor adicional de R$ 58,00 por candidato excedente.
O certame contará com 20 vagas para 10 especialidades diferentes: Cardiologia (3), Dermatologia (1), Infectologia (1), Medicina do Trabalho (1), Medicina Física e Reabilitação (1), Neurologia (1), Oftalmologia (3), Ortopedia (3), Urologia (1) e Psiquiatria (5).
SOLDADOS
A Polícia Militar também prepara a abertura de concurso público com 250 vagas para soldado, 30 para oficial e 10 para músicos. As contratações foram anunciadas pelo governador Paulo Hartung em novembro do ano passado. A seleção será organizado pelo Instituto AOCP.
A Sesp havia anunciado que as regras do certame seriam publicados em maio, o que não ocorreu. Ainda não há informações sobre a divulgação do edital.
Além da contratação da PM, haverá processo seletivo para o Corpo de Bombeiros. Serão 120 soldados e 7 oficiais.
A remuneração é de R$ 3.272,06 para soldados e R$ 6.716,48 para oficiais. Já estão inclusos a escala extra e o auxílio alimentação.
O concurso contará com provas objetivas, teste de aptidão física, exame psicossomático, exame de saúde, investigação social e teste toxicológico.
O curso de formação de soldados tem a duração de dois anos, sendo um ano de teoria e um ano de estágio supervisionado. Já a formação dos oficiais é de três anos e um de estágio probatório.
Os últimos concursos para soldado e oficial foram lançados em 2013. Já o Corpo de Bombeiros teve o último edital publicado no final de 2010.
PM define organizadora do concurso para oficiais médicos

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