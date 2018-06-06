PM define organizadora do concurso para oficiais médicos

HPM vai receber reforço de mais 20 médicos oficiais Crédito:

O concurso público para oficiais médicos da Polícia Militar do Espírito Santo será organizado pelo Instituto AOCP. A escolha da empresa foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (6) pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).

De acordo com o documento, a contratação foi feita por dispensa de licitação. O valor do contrato é de R$ 120.000,00 para até 600 inscritos, com valor adicional de R$ 58,00 por candidato excedente.

O certame contará com 20 vagas para 10 especialidades diferentes: Cardiologia (3), Dermatologia (1), Infectologia (1), Medicina do Trabalho (1), Medicina Física e Reabilitação (1), Neurologia (1), Oftalmologia (3), Ortopedia (3), Urologia (1) e Psiquiatria (5).

SOLDADOS

A Polícia Militar também prepara a abertura de concurso público com 250 vagas para soldado, 30 para oficial e 10 para músicos. As contratações foram anunciadas pelo governador Paulo Hartung em novembro do ano passado. A seleção será organizado pelo Instituto AOCP.

A Sesp havia anunciado que as regras do certame seriam publicados em maio, o que não ocorreu. Ainda não há informações sobre a divulgação do edital.

Além da contratação da PM, haverá processo seletivo para o Corpo de Bombeiros. Serão 120 soldados e 7 oficiais.

A remuneração é de R$ 3.272,06 para soldados e R$ 6.716,48 para oficiais. Já estão inclusos a escala extra e o auxílio alimentação.

O concurso contará com provas objetivas, teste de aptidão física, exame psicossomático, exame de saúde, investigação social e teste toxicológico.

O curso de formação de soldados tem a duração de dois anos, sendo um ano de teoria e um ano de estágio supervisionado. Já a formação dos oficiais é de três anos e um de estágio probatório.

Os últimos concursos para soldado e oficial foram lançados em 2013. Já o Corpo de Bombeiros teve o último edital publicado no final de 2010.