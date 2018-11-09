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Jovens talentos

Petrobras Distribuidora abre estágio com bolsa de até R$ 1,9 mil

Oportunidades são para estudantes de níveis médio (técnico) e superior; inscrições podem ser feitas até 28 de dezembro

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 13:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2018 às 13:18
Tanques da Petrobras Distribuidora (BR) Crédito: Divulgação internet
A Petrobras Distribuidora (BR) está com inscrições abertas para o Programa de Estágio. As oportunidades são para estudantes de níveis superior e médio (cursos técnicos), de diversas localidades do Brasil.
A bolsa para o estágio de nível médio é de R$ 1.366,70 para carga horária de quatro horas. Já os estudantes de nível superior vão receber bolsa de R$ 1.582,70 para quatro horas e de R$ 1.930,70 para seis horas.
Os interessados podem se inscrever até 28 de dezembro de 2018. Para se cadastrar e obter mais informações sobre a lista de cursos disponíveis, duração, processo seletivo, benefícios e requisitos do estágio, basta acessar o site www.br.com.br/estagios ou entrar em contato pelo SAC: 4090.1337 (capitais)  0800 770 1337 (demais localidades).
Para se inscrever, os alunos devem estar cursando os dois últimos anos ou os quatro últimos semestres. Os estudantes de nível médio (técnico) que já concluíram o curso podem participar da seleção desde que a instituição de ensino informe, por meio de declaração, que o estágio é condição indispensável para a obtenção de certificado ou diploma.
O estágio possui duração de 12 meses improrrogáveis, com exceção do estágio do curso de Direito, que poderá ser prorrogado por igual período.
 

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