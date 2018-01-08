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Salário chega a R$ 10 mil

Petrobras abre concursos com 3,8 mil vagas a partir desta terça

São dois concursos que oferecem chances imediatas e para cadastro de reserva

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 12:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2018 às 12:44
São mais de 3,8 mil vagas e a remuneração chega a R$ 10,5 mil Crédito: Gabriel Lordêllo/Mosaico Imagem/Petrobras
As inscrições para os concursos da Petrobras e da Transpetro começam a partir desta terça-feira. São mais de 3,8 mil vagas e a remuneração chega a R$ 10,5 mil. Na Petrobras, a oferta é de 353 vagas de nível superior. A remuneração varia de R$ 9.786,14 a R$ 10.544,04.
São 57 oportunidades imediatas, distribuídas nas funções de administrador (24); advogado (1); analista de sistemas - processos de negócio (3); contador (6); economista (5); engenheiro de produção (16) e estatístico (2). O cadastro esperado é de 296 candidatos.
As inscrições seguem até 30 de janeiro, no site
www.cesgranrio.org.br
. A taxa é de R$ 67.
TRANSPETRO
Já na Petrobras Transporte S.A. (Transpetro) são 3.531 vagas, sendo 321 para contratação imediata e 3.210 para cadastro de reserva.
As oportunidades imediatas são para as funções de auxiliar de saúde (3); condutor bombeador (14); condutor mecânico (31); cozinheiro (44); eletricista (14); moço de convés (107); moço de máquinas (94) e taifeiro (14).
A remuneração varia entre R$ 3.712,67 e R$ 6.619,90, de acordo com a função que for exercer no órgão. O prazo vai até 31 de janeiro, no site www.cesgranrio.org.br. A taxa é de R$ 65.

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