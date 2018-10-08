Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • PC convoca empresas interessadas em realizar concurso para delegado
Nível superior

PC convoca empresas interessadas em realizar concurso para delegado

Certame contará com 33 vagas com salário de R$ 10.058,56. O candidato precisa ter o nível superior em Direito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 15:10

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 15:10

A Polícia Civil do Espírito Santo vai contratar 206 novos servidores Crédito: Divulgação | Sesp
A Polícia Civil do Espírito Santo publicou nesta segunda-feira (8) o edital de convocação para que empresas interessadas em organizar o concurso público para delegado enviem suas propostas.
O Projeto Básico poderá ser consultado/retirado no site pc.es.gov.br. As dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected].
Espírito Santo terá 2.513 vagas em 18 concursos públicos até 2019
Os interessados deverão apresentar proposta endereçada ao Delegado Geral da PCES, até 17 horas do dia 22 de outubro de 2018 e protocolizada exclusivamente no Protocolo Geral da PCES, que fica na Av. Nossa Senhora da Penha, 2290, térreo, Bairro Santa Luiza, Vitória.
De acordo com o edital de chamamento público, não serão conhecidas propostas sem assinatura; entregues em mãos; sem registro de recebimento no Protocolo Geral da PCES; enviadas/recebidas eletronicamente; entregues após o prazo; entregues em outros protocolos além do indicado no documento; e sem os documentos obrigatórios exigidos no Projeto Básico, especialmente: 1) plano de trabalho; 2) plano de segurança; 3) proposta de valor para a taxa de inscrição; 4) orçamento detalhado; 5) atestados de capacidade técnica; 6) habilitação jurídica; 7) comprovante de regularidade fiscal e trabalhista; e 8) declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal.
Também não será conhecida a proposta caso o interessado: 1) não seja instituição brasileira; 2) não seja instituição incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional; 3) não possuir inquestionável reputação ética profissional; e 4) Possuir fins lucrativos.
O governo estadual autorizou em agosto a abertura de concurso com 33 vagas para delegado, com salário de R$ 10.058,56. O candidato precisa ter o nível superior em Direito.
A PCES vai abrir outro concurso público com 173 vagas. A previsão é de que as regras da seleção sejam divulgadas ainda este mês. O certame vai oferecer 20 chances para escrivão, 50 para perito oficial criminal, quatro para psicólogo, 15 para médico legista, 60 para investigador de polícia e quatro para assistente social. Os cargos exigem o nível superior e a remuneração é de R$ 4.860,80. Haverá ainda 20 oportunidades para auxiliar de perícia médico legal, que tem como requisito o nível médio. O salário é de R$ 3.449,60.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Editais e Avisos - 08/04/2026
Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados