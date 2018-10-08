PC convoca empresas interessadas em realizar concurso para delegado

A Polícia Civil do Espírito Santo vai contratar 206 novos servidores Crédito: Divulgação | Sesp

A Polícia Civil do Espírito Santo publicou nesta segunda-feira (8) o edital de convocação para que empresas interessadas em organizar o concurso público para delegado enviem suas propostas.

O Projeto Básico poderá ser consultado/retirado no site pc.es.gov.br . As dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected]

Os interessados deverão apresentar proposta endereçada ao Delegado Geral da PCES, até 17 horas do dia 22 de outubro de 2018 e protocolizada exclusivamente no Protocolo Geral da PCES, que fica na Av. Nossa Senhora da Penha, 2290, térreo, Bairro Santa Luiza, Vitória.

De acordo com o edital de chamamento público, não serão conhecidas propostas sem assinatura; entregues em mãos; sem registro de recebimento no Protocolo Geral da PCES; enviadas/recebidas eletronicamente; entregues após o prazo; entregues em outros protocolos além do indicado no documento; e sem os documentos obrigatórios exigidos no Projeto Básico, especialmente: 1) plano de trabalho; 2) plano de segurança; 3) proposta de valor para a taxa de inscrição; 4) orçamento detalhado; 5) atestados de capacidade técnica; 6) habilitação jurídica; 7) comprovante de regularidade fiscal e trabalhista; e 8) declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal.

Também não será conhecida a proposta caso o interessado: 1) não seja instituição brasileira; 2) não seja instituição incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional; 3) não possuir inquestionável reputação ética profissional; e 4) Possuir fins lucrativos.

O governo estadual autorizou em agosto a abertura de concurso com 33 vagas para delegado, com salário de R$ 10.058,56. O candidato precisa ter o nível superior em Direito.

A PCES vai abrir outro concurso público com 173 vagas. A previsão é de que as regras da seleção sejam divulgadas ainda este mês. O certame vai oferecer 20 chances para escrivão, 50 para perito oficial criminal, quatro para psicólogo, 15 para médico legista, 60 para investigador de polícia e quatro para assistente social. Os cargos exigem o nível superior e a remuneração é de R$ 4.860,80. Haverá ainda 20 oportunidades para auxiliar de perícia médico legal, que tem como requisito o nível médio. O salário é de R$ 3.449,60.