Outras cinco seleções previstas para este ano no Espírito Santo

Perito da Polícia civil em atuação Crédito: Vitor Jubini

O governo do Estado vai abrir outras cinco seleções ainda este ano. O primeiro edital a sair deve ser o da Polícia Civil, com 173 vagas. As chances serão para escrivão (20), perito oficial criminal (50), psicólogo (4), médico legista (15), auxiliar de perícia médico legal (20), investigador (60) e assistente social (4). A remuneração varia de R$ 3.449,60 a R$ 4.860,80. A expectativa é de que as regras do certame sejam divulgadas em setembro.

Para a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), serão abertas 125 vagas, das quais 35 para analista (para formados em Economia, Direito, Ciências Contábeis e Administração), com salário de R$ 4.443,60, e 90 oportunidades para assistente de gestão (nível médio), com salário de R$ 1.825,82.

Já no Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), serão abertas 53 vagas. Quem tem o nível superior poderá se inscrever para os cargos de analista (15), pedagogo (5), psicólogo (7) e assistente social (10). Os salários chegam a R$ 4.443,60. Haverá ainda 16 vagas para assistente de suporte (nível médio), com salário de R$ 1.825,82.

Outro certame será para preencher 23 vagas no Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), com chances para cargos de níveis médio e superior, e com remuneração que varia de R$ 1.738,88 a R$ 4.984,18.