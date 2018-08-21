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Níveis médio e superior

Outras cinco seleções previstas para este ano no Espírito Santo

Estado também vai abrir seleção para contratar profissionais na Polícia Civil, Arsp, Iema, Seger e Iases

Publicado em 21 de Agosto de 2018 às 13:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2018 às 13:10
Perito da Polícia civil em atuação Crédito: Vitor Jubini
O  governo do Estado vai abrir outras cinco seleções ainda este ano. O primeiro edital a sair deve ser o da Polícia Civil, com 173 vagas. As chances serão para escrivão (20), perito oficial criminal (50), psicólogo (4), médico legista (15), auxiliar de perícia médico legal (20), investigador (60) e assistente social (4). A remuneração varia de R$ 3.449,60 a R$ 4.860,80. A expectativa é de que as regras do certame sejam divulgadas em setembro.
Estado abre 527 vagas em quatro concursos públicos
Para a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), serão abertas 125 vagas, das quais 35 para analista (para formados em Economia, Direito, Ciências Contábeis e Administração), com salário de R$ 4.443,60, e 90 oportunidades para assistente de gestão (nível médio), com salário de R$ 1.825,82.
Já no Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), serão abertas 53 vagas. Quem tem o nível superior poderá se inscrever para os cargos de analista (15), pedagogo (5), psicólogo (7) e assistente social (10). Os salários chegam a R$ 4.443,60. Haverá ainda 16 vagas para assistente de suporte (nível médio), com salário de R$ 1.825,82.
Outro certame será para preencher 23 vagas no Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), com chances para cargos de níveis médio e superior, e com remuneração que varia de R$ 1.738,88 a R$ 4.984,18.
A Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp) terá concurso com cinco vagas para cargos de nível superior. A remuneração inicial pode chegar a R$ 5.024,74.

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