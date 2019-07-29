Home
Oportunidades temporárias no Norte do Estado

O Consórcio Público para Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo (Condoeste) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais.

Os selecionados vão ser lotados na sede do Consórcio, que fica em Colatina. As chances são para operador de caldeira/autoclave e auxiliar de serviços gerais. A remuneração pode chegar a R$ 1,6 mil.

OS CARGOS

Operador de caldeira/autoclave

Carga horária: 44 horas

Salário: R$ 1.604,91, mais insalubridade e ticket alimentação.

Vagas: 1 imediata e 1 para cadastro de reserva.

Requisitos: Ensino médio completo e ter certificado Conforme NR13.

Auxiliar de Serviços Gerais

Carga horária: 44 horas

Salário: R$ 938,21, mais complemento salário mínimo nacional de R$ 59,79, insalubridade e ticket alimentação.

Vagas: 1 imediata e 1 para cadastro de reserva.

Requisito: Ensino fundamental incompleto (1º ao 4º ano).

INSCRIÇÕES

As inscrições serão feitas, no site www.condoeste.es.gov.br, no período de 30 de julho de 2019 a 2 de agosto de 2019. Os candidatos serão selecionados por meio de prova de títulos. 

Os contratos terão validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por período iguais, até o limite de 36 meses.

