Oportunidades temporárias no Norte do Estado

Publicado em 29 de julho de 2019 às 16:26
- Atualizado há 6 anos
O Consórcio Público para Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo (Condoeste) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais.
Os selecionados vão ser lotados na sede do Consórcio, que fica em Colatina. As chances são para operador de caldeira/autoclave e auxiliar de serviços gerais. A remuneração pode chegar a R$ 1,6 mil.
OS CARGOS
Operador de caldeira/autoclave
Carga horária: 44 horas
Salário: R$ 1.604,91, mais insalubridade e ticket alimentação.
Vagas: 1 imediata e 1 para cadastro de reserva.
Requisitos: Ensino médio completo e ter certificado Conforme NR13.
Auxiliar de Serviços Gerais
Carga horária: 44 horas
Salário: R$ 938,21, mais complemento salário mínimo nacional de R$ 59,79, insalubridade e ticket alimentação.
Vagas: 1 imediata e 1 para cadastro de reserva.
Requisito: Ensino fundamental incompleto (1º ao 4º ano).
INSCRIÇÕES
As inscrições serão feitas, no site www.condoeste.es.gov.br, no período de 30 de julho de 2019 a 2 de agosto de 2019. Os candidatos serão selecionados por meio de prova de títulos.
Os contratos terão validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por período iguais, até o limite de 36 meses.
