Oportunidades para trabalhar como professor DT em cursos técnicos

A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) vai abrir processo seletivo para a contratação temporária de professores para atuarem nas duas escolas técnicas do Estado: o Centro Estadual de Educação Técnica (Ceet) Talmo Luiz Silva, em João Neiva, e Vasco Coutinho, em Vila Velha. A remuneração varia de R$ 1.148,51 a R$ 3.732,67.