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Seleção

Oportunidades para trabalhar como professor DT em cursos técnicos

Remuneração varia de R$ 1.148,51 a R$ 3.732,67; inscrições poderão ser feitas de 21 a 28 de dezembro.

Publicado em 20 de Dezembro de 2018 às 18:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2018 às 18:32
CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Ascom/Secti-ES
A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) vai abrir processo seletivo para a contratação temporária de professores para atuarem nas duas escolas técnicas do Estado: o Centro Estadual de Educação Técnica (Ceet) Talmo Luiz Silva, em João Neiva, e Vasco Coutinho, em Vila Velha. A remuneração varia de R$ 1.148,51 a R$ 3.732,67.
Os interessados podem se inscrever das 10 horas do dia 21 de dezembro de 2018 até as 17 horas do dia 28 de dezembro de 2018 no site www.selecao.es.gov.br. A seleção vai formar cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade
Cada candidato pode realizar apenas uma inscrição na sua área de conhecimento. Há oportunidades para mais de 40 áreas como Administração, Ambiente e Saúde, Ciências Contábeis, Direito, Estética, Gastronomia, Informática, Marketing Desenho e Química.
CEET Talmo Luiz Silva (João Neiva)
ÁREAS
Administração
Automação industrial
Direito
Meio Ambiente
Elétrica / Física
Ética e Legislação
Informática
Língua Inglesa
Língua Portuguesa
Desenho
Matemática
Mecânica
Química
Segurança do Trabalho
Gastronomia
Estética
Ambiente e saúde
Alimentos
CEET Vasco Coutinho (Vila Velha)
ÁREA
Administração
Administração / Recursos Humanos
Alimentos
Ambiente e saúde
Ambiente e saúde / farmácia
Ambiente e saúde / pet
Ciências Contábeis
Desenho
Direito
Economia
Estatística
Estética
Ética e legislação
Eventos
Eventos / multimídia e produção de modas
Gstronomia
Informática
Jogos digitais
Língua estrangeira - Inglês técnico
Língua portugues
Marketing
Matemática
Meio ambiente
Modelagem do vestuário / produção de moda
Multimídia
Rádio e TV
Recreação
Recepção e portaria
Segurança do trabalho
 
 

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