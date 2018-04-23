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Oportunidades para professores na Prefeitura de Guarapari

Remuneração pode chegar a R$ 2,2 mil

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 16:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2018 às 16:05
A Prefeitura de Guarapari está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que tem como objetivo preencher vagas de professor. As chances são para as disciplinas de Inglês Campo para atuação a Escola Arlindo Gobbi e de Arte / Arte e cultura urbano. Os selecionados vão ser contrato temporário. 
A remuneração varia de R$ 1.604,74 a R$ 2.214,46, para 24 horas de trabalho. Os interessados precisam ter licenciatura plena. 
Os interessados podem se inscrever até as 16 horas desta segunda-feira (23), no site www.guarapari.es.gov.br. Os candidatos serão selecionado por meio de prova de títulos.
 

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