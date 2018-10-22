Oportunidades para professores DTs na Prefeitura de Alegre

As inscrições para o processo seletivo simplificado da Prefeitura de Alegre começam no dia 23 de outubro de 2018. O objetivo da seleção é preencher nove vagas, além da formação de cadastro de reserva para o cargo de professores.
Os selecionados irão atuar na Rede Municipal de Ensino no ano letivo 2019. De acordo com o edital, as chance são para Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Educação Infantil, Educação Especial (deficiência Intelectual/Mental, Deficiência Visual, Deficiência Auditiva, Tradutor e Intérprete de Libras Língua Portuguesa Libras), Educação Física.
As Inscrições podem ser feitas no período de 23 de outubro de 2018 a 26 de outubro de 2018, das 8 às 16 horas, na Secretaria Municipal de Educação de Alegre, que fica na Rua Belo Amorim, 100, Centro.