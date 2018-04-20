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Oportunidades para professores do Instituto Federal

Com jornadas de 40 horas semanais, os profissionais receberão remunerações entre R$ 2.236,30 e R$ 5.742,14

Publicado em 20 de Abril de 2018 às 16:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2018 às 16:36
Profissionais vão assinar contrato temporário Crédito: Reprodução internet
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES) está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratação de sete professores substitutos.
Clique aqui para ver o edital
Há vagas disponíveis nas áreas de Biologia (1), Educação (1), Educação Física (1), Produção Vegetal (1), Química(1), Engenharia Ambiental (1) e Matemática (1), destinadas aos Campi de Alegre e Ibatiba.
Com jornadas de 40 horas semanais, os profissionais receberão remunerações entre R$ 2.236,30 e R$ 5.742,14, conforme o grau de titulação, e Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte e Auxílio Pré-Escolar.
Para o Campus Alegre, as inscrições seguem até 25 de abril de 2018; para o Campus Ibatiba, até o dia 27 de abril, de forma presencial, nos campi que oferecem as vagas.
Os candidatos serão avaliados por meio de provas de títulos, de caráter classificatório e eliminatório, além de prova de desempenho didático, de caráter apenas eliminatório.
 

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