Oportunidades para professores do Instituto Federal

Profissionais vão assinar contrato temporário Crédito: Reprodução internet

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES) está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratação de sete professores substitutos.

Há vagas disponíveis nas áreas de Biologia (1), Educação (1), Educação Física (1), Produção Vegetal (1), Química(1), Engenharia Ambiental (1) e Matemática (1), destinadas aos Campi de Alegre e Ibatiba.

Com jornadas de 40 horas semanais, os profissionais receberão remunerações entre R$ 2.236,30 e R$ 5.742,14, conforme o grau de titulação, e Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte e Auxílio Pré-Escolar.

Para o Campus Alegre, as inscrições seguem até 25 de abril de 2018; para o Campus Ibatiba, até o dia 27 de abril, de forma presencial, nos campi que oferecem as vagas.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas de títulos, de caráter classificatório e eliminatório, além de prova de desempenho didático, de caráter apenas eliminatório.