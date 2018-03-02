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Oportunidades para professores de curso técnico

Candidatos podem se inscrever até o dia 6 de março

Publicado em 02 de Março de 2018 às 18:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 18:57
Profissionais poderão dar aula no CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Ascom/Secti-ES
A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) está com inscrições abertas para o processo seletivo em regime de designação temporária para profissionais para atuar nos cursos técnicos de qualificação profissional dos Centro Estaduais de Educação Técnicas (CEETs) e do Projeto OportunidadES na Grande Vitória.
O objetivo é preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da Secti. A remuneração varia de R$ 1.982,55 a R$ 3.554,92.
As inscrições podem ser feias no site www.selecao.es.gov.br, até as 17h do dia 6 der março. 
A seleção conta com chances para 26 áreas profissionais, algumas como Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Estética, Marketing, entre outros. Cada candidato pode realizar até três inscrições, sendo cada inscrição para uma área de conhecimento.
No ato de cada inscrição o candidato deverá informar nome completo, data de nascimento (dia, mês e ano), número do CPF e RG, endereço residencial completo, áreas do conhecimento e município em que pretende atuar. A ficha de inscrição deverá ser impressa pelo candidato e apresentada no momento da chamada.
 

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