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Oportunidades para motoristas na Prefeitura de Santa Teresa

Inscrições poderão ser feitas de 7 a 13 de junho

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 15:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 15:32
Prefeitura de Santa Teresa abriu processo seletivo para contratar motoristas temporários Crédito: Reprodução intenet
A Prefeitura de Santa Teresa vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de motoristas temporários. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva.
O salário base é de R$ 794,77. De acordo com o edital, a remuneração dos cargos obedece ao disposto no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento do Município de Santa Teresa e ao Artigo 7º da Constituição Federal, não sendo menor que o Salário Mínimo.
A carga horária dos profissionais será de 40 horas semanais. Para participar da seleção, é necessário ter o ensino médio e habilitação para dirigir Categoria D.
As inscrições serão realizadas na sala da Secretaria Municipal de Transportes, localizada na Rua Darly Nerty Vervloet, 446, 1º andar, Centro, Santa Teresa. O atendimento ocorre no período de 7 a 13 de junho, das 8 às 11 horas e das 12h30 às 15h30.
O processo seletivo será constituído de prova prática de trânsito, de caráter eliminatório, e análise de currículo.

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