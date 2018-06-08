Oportunidades para biólogos na Prefeitura de Santa Teresa

Prefeitura de Santa Teresa vai contratar profissionais temporários Crédito: Reprodução intenet

A Prefeitura de Santa Teresa vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de biólogo. O objetivo da seleção é preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do município.

O salário base é de R$ 1.861,82, para carga horária de 30 horas semanais. Os profissionais vão atuar na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Para participar, é necessário ter Ensino Superior Completo mais Registro no Conselho de Classe.

As inscrições serão realizadas na Secretaria de Meio Ambiente, que fica na Avenida José Eugenio Vervloet, 142, Loteamento Vale do Canaã, Santa Teresa, no período de 27 de junho a 4 de julho, das 8 às 11 horas e das 12h30 às 15h30.

O processo seletivo será constituído de análise de currículo.