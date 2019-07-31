Oportunidades no Norte do Estado com salários de até R$ 9 mil

Publicado em 31 de julho de 2019 às 12:52
Oportunidades temporárias de trabalho no Norte do Espírito Santo. O Consórcio Público para Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo (Condoeste) e a Prefeitura de João Neiva vão abrir processos seletivos para a contratação por tempo determinado.
As chances são para todos os níveis de escolaridade e a remuneração pode chegar a R$ 9 mil.
CONFIRA AS VAGAS
Condoeste
Operador de caldeira/autoclave
Salário: R$ 1.604,91.
Vagas: 1 imediata e 1 para cadastro de reserva.
Requisitos: Ensino médio e certificado NR13.
Auxiliar de Serviços Gerais
Salário: R$ 938,21, mais complemento.
Vagas: 1 imediata e 1 para cadastro de reserva.
Requisito: Ensino fundamental incompleto
Inscrições
No endereço www.condoeste.es.gov.br, até sexta-feira, dia 2 de agosto.
Prefeitura de João Neiva
Inscrições
De 7 a 9 de agosto, das 8 às 11hs e das 13 às 16hs, na sede da prefeitura, que fica na Av. Presidente Vargas, 157, Centro.
Médico da ESF
Vagas: 2
Requisitos: Graduação em Medicina e registro no CRM.
Remuneração: R$ 9 mil
Terapeuta Ocupacional
Vaga: 1
Requisito: Superior em Terapia Ocupacional e registro no Conselho de Classe.
Remuneração: R$ 1.876,61
Médico do Trabalho
Vaga: 1
Requisito: Superior em Medicina; especialização na área e registro no CRM.
Remuneração: R$ 1.876,61
Advogado
Vaga: 1
Requisito: Graduação em Direito, registro na OAB e ter experiência na área de proteção social especial
Remuneração: R$ 1.982,22
Agente de Abordagem Social
Vaga: 1
Requisito: Ensino Médio e experiência na abordagem social.
Remuneração: R$ 1.166,01
Técnico Agrícola
Vaga: 1
Requisito: Ensino Médio com habilitação na área específica e carteira AB
Remuneração: R$ 1.251,07
Motorista de Veículos Leves e Pesados
Vaga: cadastro de reserva
Requisito: Ensino médio; carteira de Habilitação “D” e certidão negativa de pontuação da CNH.
Remuneração: R$ 1.042,56
Motorista de Transporte Escolar
Vaga: 1, mais cadastro de reserva
Requisito: Ensino médio, carteira de Habilitação “D”, entre outros.
Remuneração: R$ 1.042,56
Operador de Máquinas
Vaga: 1
Requisito: Ensino médio, carteira de Habilitação “D”; certidão negativa de pontuação da CNH; curso de qualificação na área
Remuneração: R$ 1.042,56
