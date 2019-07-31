Serviço público

Oportunidades no Norte do Estado com salários de até R$ 9 mil

Consórcio Público e Prefeitura de João Neiva têm vagas para temporários

Publicado em 31 de julho de 2019 às 12:52 - Atualizado há 6 anos

Prefeitura de João Neiva abre processo seletivo Crédito: Divulgação

Oportunidades temporárias de trabalho no Norte do Espírito Santo. O Consórcio Público para Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo (Condoeste) e a Prefeitura de João Neiva vão abrir processos seletivos para a contratação por tempo determinado.

As chances são para todos os níveis de escolaridade e a remuneração pode chegar a R$ 9 mil.

CONFIRA AS VAGAS

Condoeste

Operador de caldeira/autoclave

Salário: R$ 1.604,91.

Vagas: 1 imediata e 1 para cadastro de reserva.

Requisitos: Ensino médio e certificado NR13.

Auxiliar de Serviços Gerais

Salário: R$ 938,21, mais complemento.

Vagas: 1 imediata e 1 para cadastro de reserva.

Requisito: Ensino fundamental incompleto

Inscrições

No endereço www.condoeste.es.gov.br, até sexta-feira, dia 2 de agosto.

Prefeitura de João Neiva

Inscrições

De 7 a 9 de agosto, das 8 às 11hs e das 13 às 16hs, na sede da prefeitura, que fica na Av. Presidente Vargas, 157, Centro.

Médico da ESF

Vagas: 2

Requisitos: Graduação em Medicina e registro no CRM.

Remuneração: R$ 9 mil

Terapeuta Ocupacional

Vaga: 1

Requisito: Superior em Terapia Ocupacional e registro no Conselho de Classe.

Remuneração: R$ 1.876,61

Médico do Trabalho

Vaga: 1

Requisito: Superior em Medicina; especialização na área e registro no CRM.

Remuneração: R$ 1.876,61

Advogado

Vaga: 1

Requisito: Graduação em Direito, registro na OAB e ter experiência na área de proteção social especial

Remuneração: R$ 1.982,22

Agente de Abordagem Social

Vaga: 1

Requisito: Ensino Médio e experiência na abordagem social.

Remuneração: R$ 1.166,01

Técnico Agrícola

Vaga: 1

Requisito: Ensino Médio com habilitação na área específica e carteira AB

Remuneração: R$ 1.251,07

Motorista de Veículos Leves e Pesados

Vaga: cadastro de reserva

Requisito: Ensino médio; carteira de Habilitação “D” e certidão negativa de pontuação da CNH.

Remuneração: R$ 1.042,56

Motorista de Transporte Escolar

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

Requisito: Ensino médio, carteira de Habilitação “D”, entre outros.

Remuneração: R$ 1.042,56

Operador de Máquinas

Vaga: 1

Requisito: Ensino médio, carteira de Habilitação “D”; certidão negativa de pontuação da CNH; curso de qualificação na área

Remuneração: R$ 1.042,56





