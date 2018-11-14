Oportunidades de estágio com bolsas que podem chegar a R$ 1,9 mil

Vagas disponíveis para estágio Crédito: DPE RO

Estudantes que querem ingressar no mercado de trabalho já podem se inscrever para as oportunidades de estágio disponíveis nesta quarta-feira (14). Há chances para os alunos dos ensinos médio, técnico e superior.

A bolsa pode chegar a R$ 1,9 mil na Petrobras Distribuidora. A estatal oferece chances para todo o país.

No CIEE-ES, a oferta é de 70 vagas, das quais 50 para estudantes de nível superior e 20 para os de ensino médio/ técnico. As bolsas variam de R$ 400 a R$ 800.

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES) abriu 25 vagas de estágio para os níveis médio, técnico e superior. As vagas são destinadas a empresas da Grande Vitória e algumas cidades do interior do Estado. Os benefícios variam de R$ 465 a R$ 1.000, com vale transporte e possibilidade de auxílio alimentação.

Já estão abertas as inscrições para para o programa Bolsa Estágio Formação Docente da Secretaria de Estado da Educação (Sedu). Podem participar estudantes de licenciatura em Ciências Biológicas, Física, Letras Português, Matemática, Química e Pedagogia.

CONFIRA AS VAGAS

CIEE-ES

Vagas: 70, sendo 50 para áreas de nível superior e 20 para nível médio/técnico.

Cadastro: no site no site www.ciee-es.org.br ou visitar alguma das unidades do CIEE-ES em todo o Estado.

Bolsa: variam de R$ 400 a R$ 800

Cursos: Administração (19), Ciências da Computação (1), Direito (1), Educação Física (1), Engenharia Civil (1), Engenharia de Produção (1), Jornalismo (1), Marketing (9), Pedagogia (4), Publicidade e Propaganda (9), Sistema de informação (1), Tecnologia da Informação (1), Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (1), Ensino Médio Regular ou EJA (11), Técnico em Administração (6), Técnico em Enfermagem (2) e Técnico em Informática (1).

IEL-ES

Vagas: 25 para os níveis médio, técnico e superior.

Cadastro: no site no site sne.iel.org.br/es

Bolsas: variam de R$ 465 a R$ 1.000

Cursos: Técnico em Logística, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Edificações, Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Administração, Publicidade e Propaganda, Marketing, Administração, Jornalismo, Sistema da Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão em Recursos Humanos, Engenharia Mecânica, Ciências Contábeis, Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Direito e Ensino Médio.

SEDU

Vagas: Formação de cadastro de reserva para estudantes de licenciatura.

Cadastro: Até 27 de novembro, no site Até 27 de novembro, no site www.ciee-es.org.br

Bolsa: Os aprovados receberão uma bolsa-auxílio no valor de R$ 598,95 e mais o vale-transporte. A jornada de trabalho será de quatro horas diárias, totalizando 20 horas semanais.

Cursos: Podem participar estudantes de licenciatura em Ciências Biológicas, Física, Letras Português, Matemática, Química e Pedagogia. É necessário estar cursando a partir do 4º período.

PETROBRAS DISTRIBUIDORA

Vagas: oportunidades são para estudantes de níveis superior e médio (cursos técnicos), de diversas localidades do Brasil.

Cadastro: até 28 de dezembro de 2018, no site até 28 de dezembro de 2018, no site www.br.com.br/estagios

Bolsa: para o estágio de nível médio é de R$ 1.366,70 para carga horária de quatro horas. Já os estudantes de nível superior vão receber bolsa de R$ 1.582,70 para quatro horas e de R$ 1.930,70 para seis horas.