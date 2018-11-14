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Jovens talentos

Oportunidades de estágio com bolsas que podem chegar a R$ 1,9 mil

Há vagas para estudantes de níveis médio, técnico e superior; inscrições já estão abertas em todo o Estado

Publicado em 14 de Novembro de 2018 às 15:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2018 às 15:19
Vagas disponíveis para estágio Crédito: DPE RO
Estudantes que querem ingressar no mercado de trabalho já podem se inscrever para as oportunidades de estágio disponíveis nesta quarta-feira (14). Há chances para os alunos dos ensinos médio, técnico e superior.
A bolsa pode chegar a R$ 1,9 mil na Petrobras Distribuidora. A estatal oferece chances para todo o país.
No CIEE-ES, a oferta é de 70 vagas, das quais 50 para estudantes de nível superior e 20 para os de ensino médio/ técnico. As bolsas variam de R$ 400 a R$ 800.
O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES) abriu 25 vagas de estágio para os níveis médio, técnico e superior. As vagas são destinadas a empresas da Grande Vitória e algumas cidades do interior do Estado. Os benefícios variam de R$ 465 a R$ 1.000, com vale transporte e possibilidade de auxílio alimentação.
Já estão abertas as inscrições para para o programa Bolsa Estágio Formação Docente da Secretaria de Estado da Educação (Sedu). Podem participar estudantes de licenciatura em Ciências Biológicas, Física, Letras Português, Matemática, Química e Pedagogia.
CONFIRA AS VAGAS
CIEE-ES
Vagas: 70, sendo 50 para áreas de nível superior e 20 para nível médio/técnico.
Cadastro: no site www.ciee-es.org.br ou visitar alguma das unidades do CIEE-ES em todo o Estado.
Bolsa: variam de R$ 400 a R$ 800
Cursos: Administração (19), Ciências da Computação (1), Direito (1), Educação Física (1), Engenharia Civil (1), Engenharia de Produção (1), Jornalismo (1), Marketing (9), Pedagogia (4), Publicidade e Propaganda (9), Sistema de informação (1), Tecnologia da Informação (1), Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (1), Ensino Médio Regular ou EJA (11), Técnico em Administração (6), Técnico em Enfermagem (2) e Técnico em Informática (1).
IEL-ES
Vagas: 25 para os níveis médio, técnico e superior.
Cadastro: no site sne.iel.org.br/es
Bolsas: variam de R$ 465 a R$ 1.000
Cursos: Técnico em Logística, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Edificações, Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Administração, Publicidade e Propaganda, Marketing, Administração, Jornalismo, Sistema da Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão em Recursos Humanos, Engenharia Mecânica, Ciências Contábeis, Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Direito e Ensino Médio.
SEDU
Vagas: Formação de cadastro de reserva para estudantes de licenciatura.
Cadastro: Até 27 de novembro, no site www.ciee-es.org.br
Bolsa: Os aprovados receberão uma bolsa-auxílio no valor de R$ 598,95 e mais o vale-transporte. A jornada de trabalho será de quatro horas diárias, totalizando 20 horas semanais.
Cursos: Podem participar estudantes de licenciatura em Ciências Biológicas, Física, Letras Português, Matemática, Química e Pedagogia. É necessário estar cursando a partir do 4º período.
PETROBRAS DISTRIBUIDORA
Vagas: oportunidades são para estudantes de níveis superior e médio (cursos técnicos), de diversas localidades do Brasil.
Cadastro: até 28 de dezembro de 2018, no site www.br.com.br/estagios.
Bolsa: para o estágio de nível médio é de R$ 1.366,70 para carga horária de quatro horas. Já os estudantes de nível superior vão receber bolsa de R$ 1.582,70 para quatro horas e de R$ 1.930,70 para seis horas.
Cursos: Não divulgados. Para se inscrever, os alunos devem estar cursando os dois últimos anos ou os quatro últimos semestres. Os estudantes de nível médio (técnico) que já concluíram o curso podem participar da seleção desde que a instituição de ensino informe, por meio de declaração, que o estágio é condição indispensável para a obtenção de certificado ou diploma.

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