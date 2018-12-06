Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jovens talentos

Oportunidades de estágio com bolsas de até R$ 800

Há vagas para estudantes de níveis médio, técnico e superior; inscrições podem ser feitas pela internet

Publicado em 06 de Dezembro de 2018 às 14:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2018 às 14:04
Vagas disponíveis para estágio Crédito: DPE RO
O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES) está com vagas de estágio abertas para estudantes de níveis médio, técnico e superior. As oportunidades são destinadas a empresas da Grande Vitória e outras cidades do interior do Estado. As bolsas variam de R$ 400 a R$ 800, com vale transporte e possibilidade de auxílio alimentação.
Leia mais sobre concurso e emprego
Os interessados devem fazer o cadastro no site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento.
CONFIRA AS VAGAS
PARQUE BOTÂNICO DA VALE
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1° ao 4º módulo e concluintes (estudantes que precisam do estágio obrigatório)
Benefícios: ESTÁGIO OBRIGATÓRIO  período de 3 meses
Local: Jardim Camburi - Vitória
EMPRESA DO RAMO DE RETENTORES
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1° ao 2º módulo
Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 136,00 Auxílio Transporte + Auxílio Alimentação
Local: Jardim Limoeiro - Serra
EMPRESA DO RAMO EDUCACIONAL
PUBLICIDADE E PROPAGANDA/ MARKETING/ JORNALISMO
PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2° ao 6º período
Benefícios: R$ 700,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,70 Auxílio Transporte/ dia
Local: Enseada do Suá - Vitória
EMPRESA DE SOLUÇÕES EM TELEFONIA E INTERNET
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1° ao 2º módulo
Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,80 Auxílio Transporte/ Dia
Local: Praia do Suá  Vitória
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS
TÉCNICO EM LOGÍSTICA
PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2° ao 3º módulo
Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + R$ 149,60 Auxílio Transporte
Local: Santa Paula I  Vila Velha
SINDICATO
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2° ao 4º módulo
Benefícios: R$ 400,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte
Local: Centro - Vitória
EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA (BOMBEAMENTO E ENERGIA SOLAR)
TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA (ESTÁGIO OBRIGATÓRIO)
PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2° ao 4º módulo
Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio
Local: Cobilândia  Vila Velha
EMPRESA DO RAMO DE GRANITO
ADMINISTRAÇÃO
PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2° ao 5º período
Benefícios: R$ 800,00 Bolsa Auxílio
Local: Civit I - Serra
EMPRESA DO RAMO DE PLÁSTICO
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2° ao 4º módulo
Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 136,00 Auxílio Transporte
Local: Civit I - Serra
EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA (BOMBEAMENTO E ENERGIA SOLAR)
ENGENHARIA ELÉTRICA
PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 6° ao 8º período
Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte
Local: Cobilândia  Vila Velha
EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA (BOMBEAMENTO E ENERGIA SOLAR)
ENGENHARIA ELÉTRICA
PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 6° ao 8º período
Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte
Local: Cobilândia  Vila Velha
VAGAS INTERIOR:
EMPRESA DO RAMO VESTUÁRIO - LINHARES
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1° ao 3º módulo
Benefícios: R$ 550,00 Bolsa Auxílio + R$ 134,20 Auxílio Transporte
Local: Juparanã - Linhares
CESAN  IÚNA
ENSINO MÉDIO
PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1° ao 2º ano
Benefícios: R$ 465,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte
Local: Iúna
Cadastro: interessados devem enviar currículo atualizado para o e-mail [email protected] e no assunto da vaga escrever: CESAN  Iúna
CESAN  IBATIBA
ENSINO MÉDIO
PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1° ao 2º ano
Benefícios: R$ 465,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte
Local: Ibatiba
Cadastro: interessados devem enviar currículo atualizado para o e-mail [email protected] e no assunto da vaga escrever: CESAN  Ibatiba
CESAN  BOM JESUS DO NORTE
ENSINO MÉDIO
PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1° ao 2º ano
Benefícios: R$ 465,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte
Local: Bom Jesus do Norte
Cadastro: interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] e no assunto da vaga escrever: CESAN  Ibatiba
CESAN  PIÚMA
ENSINO MÉDIO
PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1° ao 2º ano
Benefícios: R$ 465,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte
Local: Piúma
Cadastro: os interessados devem enviar currículo atualizado para o e-mail [email protected] e no assunto da vaga escrever: CESAN  Castelo
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados