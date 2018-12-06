Oportunidades de estágio com bolsas de até R$ 800

Vagas disponíveis para estágio Crédito: DPE RO

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES) está com vagas de estágio abertas para estudantes de níveis médio, técnico e superior. As oportunidades são destinadas a empresas da Grande Vitória e outras cidades do interior do Estado. As bolsas variam de R$ 400 a R$ 800, com vale transporte e possibilidade de auxílio alimentação.

Os interessados devem fazer o cadastro no site sne.iel.org.br/es , se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento.

CONFIRA AS VAGAS

PARQUE BOTÂNICO DA VALE

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1° ao 4º módulo e concluintes (estudantes que precisam do estágio obrigatório)

Benefícios: ESTÁGIO OBRIGATÓRIO  período de 3 meses

Local: Jardim Camburi - Vitória

EMPRESA DO RAMO DE RETENTORES

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1° ao 2º módulo

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 136,00 Auxílio Transporte + Auxílio Alimentação

Local: Jardim Limoeiro - Serra

EMPRESA DO RAMO EDUCACIONAL

PUBLICIDADE E PROPAGANDA/ MARKETING/ JORNALISMO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2° ao 6º período

Benefícios: R$ 700,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,70 Auxílio Transporte/ dia

Local: Enseada do Suá - Vitória

EMPRESA DE SOLUÇÕES EM TELEFONIA E INTERNET

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1° ao 2º módulo

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,80 Auxílio Transporte/ Dia

Local: Praia do Suá  Vitória

INDÚSTRIA DE ALIMENTOS

TÉCNICO EM LOGÍSTICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2° ao 3º módulo

Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + R$ 149,60 Auxílio Transporte

Local: Santa Paula I  Vila Velha

SINDICATO

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2° ao 4º módulo

Benefícios: R$ 400,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Centro - Vitória

EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA (BOMBEAMENTO E ENERGIA SOLAR)

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA (ESTÁGIO OBRIGATÓRIO)

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2° ao 4º módulo

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio

Local: Cobilândia  Vila Velha

EMPRESA DO RAMO DE GRANITO

ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2° ao 5º período

Benefícios: R$ 800,00 Bolsa Auxílio

Local: Civit I - Serra

EMPRESA DO RAMO DE PLÁSTICO

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2° ao 4º módulo

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 136,00 Auxílio Transporte

Local: Civit I - Serra

EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA (BOMBEAMENTO E ENERGIA SOLAR)

ENGENHARIA ELÉTRICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 6° ao 8º período

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Cobilândia  Vila Velha

EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA (BOMBEAMENTO E ENERGIA SOLAR)

ENGENHARIA ELÉTRICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 6° ao 8º período

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Cobilândia  Vila Velha

VAGAS INTERIOR:

EMPRESA DO RAMO VESTUÁRIO - LINHARES

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1° ao 3º módulo

Benefícios: R$ 550,00 Bolsa Auxílio + R$ 134,20 Auxílio Transporte

Local: Juparanã - Linhares

CESAN  IÚNA

ENSINO MÉDIO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1° ao 2º ano

Benefícios: R$ 465,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Iúna

Cadastro: interessados devem enviar currículo atualizado para o e-mail [email protected] e no assunto da vaga escrever: CESAN  Iúna

CESAN  IBATIBA

ENSINO MÉDIO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1° ao 2º ano

Benefícios: R$ 465,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Ibatiba

Cadastro: interessados devem enviar currículo atualizado para o e-mail [email protected] e no assunto da vaga escrever: CESAN  Ibatiba

CESAN  BOM JESUS DO NORTE

ENSINO MÉDIO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1° ao 2º ano

Benefícios: R$ 465,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Bom Jesus do Norte

Cadastro: interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] e no assunto da vaga escrever: CESAN  Ibatiba

CESAN  PIÚMA

ENSINO MÉDIO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1° ao 2º ano

Benefícios: R$ 465,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Piúma

Cadastro: os interessados devem enviar currículo atualizado para o e-mail [email protected] e no assunto da vaga escrever: CESAN  Castelo