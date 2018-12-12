Oportunidades de estágio com bolsas de até R$ 1,9 mil

Vagas disponíveis para estágio Crédito: DPE RO

Estudantes que querem ingressar no mercado de trabalho não podem perder a oportunidade de fazer um estágio. Nesta semana, estão abertas vagas na Center RH, no IEL, no Ministério Público do Estado e na Petrobras Distribuidora.

Os interessados devem ficar atentos quanto às datas das inscrições e onde podem se inscrever. As bolsas podem chegar a R$ 1,9 mil.

CONFIRA AS VAGAS

CENTER RH

Vagas: São 20 oportunidades para os estudantes dos cursos de marketing, técnico em administração, administração, nível médio e tecnologia da informação.

Bolsa: varia de R$ 400 a R$ 1.000

Cadastro: pode ser feito no site pode ser feito no site www.centerrh.com.br

IEL

Vagas: São 19 oportunidades para os alunos dos cursos técnico em meio ambiente, publicidade e propaganda, marketing, jornalismo, técnico em administração, técnico em segurança do trabalho, administração, técnico em segurança do trabalho, sistema da informação, ciências da computação, engenharia da computação, análise e desenvolvimento de sistemas, ciências contábeis, pedagogia, desenho industrial, engenharia ambiental e ensino médio.

Bolsa: variam de R$ 400 a R$ 800

Cadastro: no site no site sne.iel.org.br/es

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES

Vagas: formação de cadastro de reserva de estudantes de Direito, Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Estatística e História.

Bolsa: R$ 800, mais R$ 100 de auxílio- transporte.

Inscrições: até 16 de janeiro de 2019 pelo endereço eletrônico até 16 de janeiro de 2019 pelo endereço eletrônico www.mpes.mp.br

PETROBRAS DISTRIBUIDORA

Vagas: formação de cadastro de reserva para estudantes de níveis técnico e superior.

Bolsa: para o estágio de nível médio é de R$ 1.366,70 para carga horária de quatro horas. Já os estudantes de nível superior vão receber bolsa de R$ 1.582,70 para quatro horas e de R$ 1.930,70 para seis horas.

Inscrições: até 28 de dezembro de 2018, no site até 28 de dezembro de 2018, no site www.br.com.br/estagios . Para se inscrever, os alunos devem estar cursando os dois últimos anos ou os quatro últimos semestres. Os estudantes de nível médio (técnico) que já concluíram o curso podem participar da seleção desde que a instituição de ensino informe, por meio de declaração, que o estágio é condição indispensável para a obtenção de certificado ou diploma.