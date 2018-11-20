Oportunidades de estágio com bolsas de até R$ 1,9 mil

Vagas disponíveis para estágio em todo o Espírito Santo Crédito: DPE RO

Estudantes que querem entrar no mercado de trabalho já pode se inscrever para as oportunidades de estágio abertas nesta semana em todo o Espírito Santo. As chances são para alunos dos ensinos médio, técnico e superior. As bolsas podem chegar a R$ 1,9 mil na Petrobras Distribuidora e o prazo para se inscrever vai até o dia 28 de dezembro.

O CIEE-ES está com inscrições abertas para 75 vagas de estágio, sendo 55 para áreas de nível superior e 20 para nível médio/técnico. As bolsas variam de R$ 400,00 a R$ 800,00 mensais, vale transporte e, eventuais outros benefícios.





No Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES), são 27 vagas de estágio na Grande Vitória e no interior. As bolsas variam de R$ 465 a R$ 1.000, com vale transporte e possibilidade de auxílio alimentação. De acordo com informações da instituição, quando a vaga atinge o limite de estudantes encaminhados a mesma é suspensa automaticamente pelo sistema.

Já no Portal Super Estágios a oferta é de 20 oportunidades de estágio para os alunos do ensino médio e dos níveis técnico e superior. Os valores das bolsas variam entre R$ 350 e R$ 1.000.

Também há vagas para quem quer estagiar no serviço público. A Justiça Federal abriu uma vaga para estudante de Direito na Vara Federal de Serra. A jornada de estágio será de 20 horas semanais, sendo 4 horas diárias, exercidas no período entre 12h e 19h. Para se inscrever, é necessário estar entre o 5º e o 9º períodos do curso. O valor da bolsa é de R$ 798,60 e auxílio-transporte de R$ 147,40.

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) está com inscrições abertas para o programa Bolsa Estágio Formação Docente. Podem participar estudantes de licenciatura em Ciências Biológicas, Física, Letras Português, Matemática, Química e Pedagogia. Os interessados devem estar matriculados e cursando a partir do 4º período.

CONFIRA AS VAGAS

JUSTIÇA FEDERAL - VARA FEDERAL DA SERRA

Vagas: 1 vaga

Curso: Direito

Bolsa: é de R$ 798,60 e auxílio-transporte de R$ 147,40.

Inscrições: até 30 de novembro, das 12 às 17 horas, na Secretaria da 1ª Vara Federal da Serra, que fica na Rua 1D, esquina com a Rodovia Norte Sul, Bairro Civit II, Serra (próximo ao Terminal Laranjeiras). O formulário para inscrição encontra-se disponível no site até 30 de novembro, das 12 às 17 horas, na Secretaria da 1ª Vara Federal da Serra, que fica na Rua 1D, esquina com a Rodovia Norte Sul, Bairro Civit II, Serra (próximo ao Terminal Laranjeiras). O formulário para inscrição encontra-se disponível no site www.jfes.jus.br

IEL-ES

Vagas: 27 para estudantes de níveis médio, técnico e superior.

Cursos: ensino médio, técnico em meio ambiente, técnico em segurança do trabalho, técnico em edificações, técnico em administração, técnico em logística, técnico em eletrotécnica, publicidade e propaganda, marketing, administração, jornalismo, sistema da informação, análise e desenvolvimento de sistemas, gestão em recursos humanos, engenharia mecânica, ciências contábeis e serviço social.

Bolsas: variam de R$ 465 a R$ 1.000, com vale transporte e possibilidade de auxílio alimentação.

Cadastro: no site no site sne.iel.org.br/es

SUPER ESTÁGIOS

Vagas: 20 para estudantes de níveis médio, técnico e superior.

Bolsas: variam entre R$ 350 e R$ 1.000.

Cadastro: no site no site www.superestagios.com.br

Cursos: Há duas vagas de atendimento quem está no ensino médio. Para os estudantes de nível técnico, há vagas disponíveis vagas nas áreas de Saúde Bucal, Prótese Dentária, Mecânica e Eletrônica. Já o nível superior oferece oportunidades para quem faz faculdades dos cursos Administração, Comunicação Social, Ciência da Computação, Engenharia de Computação, Desenvolvimento de Sistemas de Informação, Design, Turismo, Ciências Contábeis, Gestão Empresarial, Letras e Gastronomia.

PETROBRAS DISTRIBUIDORA

Vagas: formação de cadastro de reserva para estudantes de níveis técnico e superior.

Bolsa: para o estágio de nível médio é de R$ 1.366,70 para carga horária de quatro horas. Já os estudantes de nível superior vão receber bolsa de R$ 1.582,70 para quatro horas e de R$ 1.930,70 para seis horas.

Inscrições: até 28 de dezembro de 2018, no site até 28 de dezembro de 2018, no site www.br.com.br/estagios . Para se inscrever, os alunos devem estar cursando os dois últimos anos ou os quatro últimos semestres. Os estudantes de nível médio (técnico) que já concluíram o curso podem participar da seleção desde que a instituição de ensino informe, por meio de declaração, que o estágio é condição indispensável para a obtenção de certificado ou diploma.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Vagas: formação de cadastro de reserva para estudantes de licenciatura em Ciências Biológicas, Física, Letras Português, Matemática, Química e Pedagogia.

Inscrições: até o dia 27 de novembro de 2018 no site até o dia 27 de novembro de 2018 no site www.ciee-es.org.br

Bolsa: de R$ 598,95 e mais o vale-transporte.

CIEE-ES

Vagas: 75, sendo 55 para nível superior e 20 para nível médio/técnico.

Cadastro: no site no site www.ciee-es.org.br ou em uma das unidades do CIEE-ES em todo o Estado.

Bolsas: variam de R$ 400,00 a R$ 800,00 mensais, vale transporte e, eventuais outros benefícios.

Cursos: Administração (20), Ciências Contábeis (1), Ciências da Computação (1), Educação Física (1), Engenharia Civil (1), Engenharia de produção (1), Geografia (1), Jornalismo (1), Marketing (10), Pedagogia (4), Publicidade e Propaganda (10), Sistema de informação (1), Tecnologia da Informação (1), Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (1), Tecnologia em Logística (1), Ensino Médio Regular ou EJA (11), Técnico em Administração (6), Técnico em Enfermagem (2) e Técnico em Logística (1).