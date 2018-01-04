Oportunidades de emprego no Hospital Infantil de Vila Velha

Centro especializado em oftalmologia infantil vai funcionar no Hospital Infantil de Vila Velha Crédito: Divulgação

O Instituto de Gestão e Humanização (IGH), que assumiu em outubro deste ano a direção do Hospital Infantil e Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, está selecionando fisioterapeutas, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Os interessados têm até o dia 5 de janeiro para encaminhar o currículo por e-mail.

No total, estão sendo disponibilizadas 10 vagas para fisioterapeutas, com salário inicial de R$ 2.168,21. É necessário curso superior completo em fisioterapia e situação ativa e regular no conselho da categoria. O currículo deve ser encaminhado para o e-mail:

Os contratados atuarão no regime de 30 horas semanais.

Mais 15 vagas estão abertas para técnicos de enfermagem. É indispensável comprovação de experiência em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin). As oportunidades são para o regime de escala 12 x 36 horas, totalizando jornada de 14 plantões mensais. O salário inicial é de R$ 1.155, com 20% de insalubridade e mais 20% de setor fechado. O currículo deve ser enviado para o e-mail [email protected] , e no assunto da mensagem deve conter: Técnico Utin.

Também serão selecionados currículos para formação de cadastro de reserva para enfermeiros que tenham especialização em obstetrícia ou estejam cursando pós-graduação na área. Os currículos devem ser encaminhados para: [email protected] , com o assunto: Cadastro Enfermeiro.

Os selecionados serão contatados por telefone. O Himaba está localizado na Avenida Ministro Salgado Filho, número 918, em Cristóvão Colombo, Vila Velha.