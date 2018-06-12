OportunidadES abre 200 vagas para cursos em Baixo Guandu

São 200 vagas em cursos semipresenciais Crédito: Stock Snep/Pixabay





Moradores de Baixo Guandu já podem se se inscrever para uma das 200 vagas em cursos de qualificação semipresenciais. As chances estão disponíveis por meio do projeto OportunidadES.

São dois cursos de Formação Inicial Continuada (FIC): o "Informática na Educação: Novas Mídias" e "Educação Especial e Inclusiva", com 100 vagas para cada. De acordo com o edital, para se inscrever o candidato deverá ter licenciatura plena ou complementação pedagógica em qualquer área de docência. Também poderão ser aceitos diplomas de bacharelado ou de tecnólogo, desde que seja comprovado um ano de docência.

As inscrições podem até o dia 24 de junho exclusivamente no site www.oportunidades.es.gov.br

Na hora de se inscrever, é necessário o candidato postar, obrigatoriamente, em arquivos individuais para cada documento solicitado, no formato PDF ou JPEG, os seguintes documentos digitalizados: Carteira de Identidade, ou documento similar com foto, frente e verso (obrigatório); Diploma de Graduação (licenciatura, bacharelado e tecnólogo) (frente e verso) ou declaração de colação de grau, com data válida, em Instituição reconhecida pelo MEC (obrigatório); e comprovação de um ano de docência para os que possuem diploma de Bacharelado ou de tecnólogo, sendo tal comprovação dispensada caso o candidato tenha Diploma de Licenciatura.

Os cursos semipresenciais contarão com três aulas presenciais, com duração de quatro horas em cada, no auditório da Câmara Municipal de Vereadores, no Centro da cidade. Os encontros serão aos sábados, no turno matutino para o curso Educação Especial e Inclusiva e no vespertino para os classificados em Informática na Educação: Novas Mídias.

De acordo com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) , a seleção será por ordem de inscrição e o resultado será divulgado no dia 3 de julho.