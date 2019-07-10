Até 15 de julho

Oportunidade para Jovem Aprendiz no Ifes de Barra de São Francisco

A seleção é aberta a adolescentes entre 14 e 17 anos de idade e jovens entre 18 e 21 anos e 11 meses

Publicado em 10 de julho de 2019 às 17:51 - Atualizado há 6 anos

Ifes de Barra de São Francisco tem 23 vagas para adolescentes Crédito: Ricardo Medeiros | GZ

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para o curso de Jovem Aprendiz – Assistente Administrativo. A oferta é de 23 vagas para o campus de Barra de São Francisco.

As inscrições podem ser feitas até as 18h do dia 15 de julho de 2019, no site www.saofrancisco.ifes.edu.br.

O curso terá duração de 23 meses e será realizado no turno da manhã, com aulas presenciais às quintas e sextas-feiras, de 8h às 12h.

A seleção é aberta a adolescentes entre 14 e 17 anos de idade e jovens entre 18 e 21 anos e 11 meses, que participarão do processo seletivo em caráter de cadastro reserva. Serão admitidas as primeiras 240 inscrições, por ordem de chegada, que serão encaminhadas para as próximas etapas.

O processo seletivo será composto de três etapas: inscrição, prova objetiva (30 questões) e entrevista com a empresa. O resultado final será divulgado no dia 23 de agosto.

O Jovem Aprendiz é um programa de Extensão que oferta o curso de Assistente Administrativo (na modalidade de formação inicial e continuada) e também encaminha os estudantes ao trabalho em empresas parceiras, que firmam convênio com o Campus Barra de São Francisco. Em dois dias da semana eles participam das aulas, e nos demais, trabalham nas empresas. É necessário que estejam matriculados, concomitantemente, no ensino médio ou superior para que possam participar.





