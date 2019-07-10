Home
>
Concursos e Empregos
>
Oportunidade para Jovem Aprendiz no Ifes de Barra de São Francisco

Oportunidade para Jovem Aprendiz no Ifes de Barra de São Francisco

A seleção é aberta a adolescentes entre 14 e 17 anos de idade e jovens entre 18 e 21 anos e 11 meses

Com informações do Ifes

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de julho de 2019 às 17:51

 - Atualizado há 6 anos

Ifes de Barra de São Francisco tem 23 vagas para adolescentes Crédito: Ricardo Medeiros | GZ

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para o curso de Jovem Aprendiz – Assistente Administrativo. A oferta é de 23 vagas para o campus de Barra de São Francisco.

Recomendado para você

Para o Espírito Santo, são 321 vagas; oportunidade será destinada para atuação nas pesquisas domiciliares, econômicas e geocientíficas para os cargos de nível médio

IBGE prorroga inscrições para processo seletivo com 9.580 vagas temporárias

Oportunidades são para cargos de nível superior; carga horária será de 40 horas, com as contratações sendo feitas pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

Telebras publica edital de concurso com 930 vagas e salário de R$ 11 mil

Oportunidades são para os cargos de cuidador de estudantes com deficiência, auxiliar de creche e professor; inscrições podem ser feitas até 15 de dezembro

Prefeitura da Serra contrata profissionais temporários na área da Educação

> Mais de 4 mil vgas em cursos de graça para aprender um profissão

As inscrições podem ser feitas até as 18h do dia 15 de julho de 2019, no site www.saofrancisco.ifes.edu.br.

O curso terá duração de 23 meses e será realizado no turno da manhã, com aulas presenciais às quintas e sextas-feiras, de 8h às 12h.

A seleção é aberta a adolescentes entre 14 e 17 anos de idade e jovens entre 18 e 21 anos e 11 meses, que participarão do processo seletivo em caráter de cadastro reserva. Serão admitidas as primeiras 240 inscrições, por ordem de chegada, que serão encaminhadas para as próximas etapas.

O processo seletivo será composto de três etapas: inscrição, prova objetiva (30 questões) e entrevista com a empresa. O resultado final será divulgado no dia 23 de agosto.

O Jovem Aprendiz é um programa de Extensão que oferta o curso de Assistente Administrativo (na modalidade de formação inicial e continuada) e também encaminha os estudantes ao trabalho em empresas parceiras, que firmam convênio com o Campus Barra de São Francisco. Em dois dias da semana eles participam das aulas, e nos demais, trabalham nas empresas. É necessário que estejam matriculados, concomitantemente, no ensino médio ou superior para que possam participar.

> Leia mais sobre Concursos e Empregos

 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cursos es

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais