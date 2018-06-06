Oportunidade de trabalho no Hospital Estadual Dr. Jayme

Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Divulgação / Secretaria de Saúde

Profissionais da área da Saúde devem ficar atentos. Isso porque o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, abriu vagas para profissional coordenador de hotelaria, coordenador de atendimento e coordenador de ambulatório.

O candidato que desejar concorrer à vaga de coordenador de hotelaria precisa ter curso de graduação completo, registro profissional ativo no conselho regional de classe e desejável experiência no setor específico.

Já para os candidatos ao cargo de coordenador de atendimento e coordenador de ambulatório, os requisitos são ensino superior completo, registro profissional ativo no conselho regional de classe, desejável pós-graduação em gestão de pessoas e desejável experiência na área.

Entre os benefícios estão plano de saúde e odontológico, refeição no local de trabalho, vale-transporte e seguro de vida.