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Saúde

Oportunidade de trabalho no Hospital Estadual Dr. Jayme

Oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 16:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2018 às 16:13
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Divulgação / Secretaria de Saúde
Profissionais da área da Saúde devem ficar atentos. Isso porque o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, abriu vagas para profissional coordenador de hotelaria, coordenador de atendimento e coordenador de ambulatório.
O candidato que desejar concorrer à vaga de coordenador de hotelaria precisa ter curso de graduação completo, registro profissional ativo no conselho regional de classe e desejável experiência no setor específico.
Já para os candidatos ao cargo de coordenador de atendimento e coordenador de ambulatório, os requisitos são ensino superior completo, registro profissional ativo no conselho regional de classe, desejável pós-graduação em gestão de pessoas e desejável experiência na área.
Entre os benefícios estão plano de saúde e odontológico, refeição no local de trabalho, vale-transporte e seguro de vida.
Os interessados podem se inscrever no site da Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes), organização social que administra o hospital, e clicar no link Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Os currículos devem ser cadastrados no link Trabalhe Conosco.

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