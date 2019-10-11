Temporários e efetivos

Oito concursos abertos no ES com salários de até R$ 9 mil

Há oportunidades para cargos de todos os níveis de escolaridade; veja os prazos

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 12:07 - Atualizado há 6 anos

IBGE vai contratar profissionais para trabalhar no Censo Crédito: Arquivo | A Gazeta

Oito concursos públicos estão abertos no Espírito Santo com salários que podem chegar a R$ 9,6 mil mensais. As chances são para cargos de todos os níveis de escolaridade.

A Prefeitura de Vitória está com dois processos seletivos. O primeiro certame tem como objetivo preencher 151 vagas na área da Saúde, enquanto o segundo para cirurgião-dentista e terapeuta ocupacional. As contratações são para ocupar cargos efetivos e temporários, respectivamente.

Já o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu seleção para contratar profissionais para trabalhar no Censo Demográfico 2020.

Confira outras oportunidades:

1 - IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai contratar 2.658 temporários para trabalhar no Censo Demográfico 2020. Do total de oportunidades, 55 são para atuar no Espírito Santo. A oferta é de 1.343 vagas são para o cargo de coordenador censitário subárea e 1.315 para agente censitário operacional. No ES, são 22 e 32 oportunidades, respectivamente. A função de agente pede nível médio e a de coordenador exige nível superior e além da carteira de habilitação a partir da categoria "B". As remunerações são de R$ 1.700 para agente censitário e R$ 3.100 para coordenador.

Inscrições: até as 14 horas do dia 15 de outubro, no site fgvprojetos.fgv.br. As taxas serão de R$ 42,50 para agente e R$ 58 para coordenador.

2 - Prefeitura de Alto Rio Novo

A Prefeitura de Alto Rio Novo, município que fica na região Noroeste do Estado, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais temporários. A remuneração pode chegar a R$ 8 mil. As oportunidades são para os cargos de médico, farmacêutico, odontólogo, técnico em radiologia, auxiliar consultório odontológico, técnico agrícola e engenheiro agrônomo.

Inscrições: até 16 de outubro de 2019, no Protocolo Geral da prefeitura, que fica na Rua Paulo Martins, 266, Bairro Santa Bárbara. O atendimento ocorre das 12h às 18h (segunda-feira a quinta-feira) e das 7h às 13h (sexta-feira).

3 - Ufes

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com inscrições abertas para o concurso público que visa a contratação de professor do magistério superior. A remuneração varia de R$ 4.472,64 a R$ 9.616,18, de acordo com a titulação do candidato. Ao todo são três editais e os aprovados serão lotados no Centro de Ciências da Saúde - Departamento de Enfermagem; Centro Tecnológico - Departamento de Engenharia Mecânica, Centro de Ciências Humanas e Naturais - Departamento de Ciências Sociais.

Inscrições: até 16 de outubro, no departamento que oferece a vaga. A taxa de participação é de R$ 250.

4 - Prefeitura de Sooretama

A Prefeitura de Sooretama, que fica na região Norte do Estado, vai abrir inscrições abertas para o processo seletivo de professores temporários. As chances são para atendimento dos alunos de Ensino Fundamental II, na disciplina de História. A seleção é aberta a candidatos habilitados e não habilitados, portanto, é necessário que o candidato habilitado possua formação Superior Completa, Especifica a área pleiteada, tal como o Professor Não Habilitado, deve estar cursando a formação superior a partir do 4º período.

Inscrições: Os interessados devem efetuar inscrições junto a Secretaria de Educação do município, situada na Rua Basílio Cerri, nº 44, Centro, no dia 16 de outubro de 2019, das 8h às 17h.

5 - Prefeitura de Vitória

A Prefeitura de Vitória vai contratar cirurgião-dentista e terapeuta ocupacional temporários. Para se inscrever, o candidato precisa ter nível superior e experiência profissional. Os cirurgiões dentistas devem ter exercício profissional de no mínimo 12 meses, enquanto para o terapaeuta ocupacional de seis meses. A remuneração para o cirurgião é de R$ 3.198,30, para carga horária de 20 horas semanais, e do terapeuta ocupacional de R$ 2.330,61, para 30 horas.

Inscrições: podem ser feitas no endereço eletrônico da prefeitura, das 8h do dia 8 de outubro de 2019 até as 23h59 do dia 17 de outubro de 2019.

6 - Prefeitura de Cariacica

A Prefeitura de Cariacica, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratação temporária de 150 profissionais. As chances são para agentes comunitários de saúde (100) e agentes de combate a endemias (50). Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. O salário é de R$ 1.250 para carga horária de 40 horas semanais. Os candidatos precisam ter o ensino médio.

Inscrições: podem ser feitas até as 23h59 do dia 23 de outubro, pelo endereço eletrônico www.institutoacesso.org.br, na página do Processo Seletivo Público. A taxa de inscrição será de R$ 44 em ambos os cargos.

7 - Prefeitura de João Neiva

Estão abertas as inscrições para o concurso que vai preencher três vagas para procurador jurídico e procurador. Os contratados atuarão em regime de 20 horas semanais, referente ao salário que varia de R$ 1.876,32 a R$ 1.876,61, acrescido do ticket alimentação entre R$ 200,00 a R$ 490,23.

Inscrições: podem ser realizadas através do site fsjb.edu.br até o dia 23 de outubro de 2019. A taxa é de R$ 100,00.

8 - Prefeitura de Vitória

Estão abertas 151 vagas em dois concursos públicos para área da Saúde. A remuneração pode chegar a R$ 8.143. No primeiro documento, as chances são distribuídas por cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 1.153,56 a R$ 8.143,00. Já o segundo edital, conta com nove vagas para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. São seis e três oportunidades, respectivamente. Haverá ainda formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 1.250.

Inscrições: podem ser feitas até as 23h59 de 30 de outubro de 2019, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br. A taxa de participação é de R$ 45.

