Oito concursos abertos no ES com salários de até R$ 9,6 mil

Ifes está com inscrições abertas para o concurso de professores Crédito: Ricardo Medeiros | Arquivo

Estão abertas no Espírito Santo as inscrições para oito concursos públicos. As chances são para todos os níveis de escolaridade e os salários podem chegar a R$ 9,6 mil na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).

As seleções oferecem oportunidades para cargos efetivos e temporários.

Confira os certames abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) divulgou edital do novo concurso para os cargos de técnico-administrativos nos municípios de Vitória e Alegre. No total, são 14 vagas para as funções de Técnico de Laboratório - Análises Clínicas (1); Técnico em Mecânica (2); Técnico em Instrumentação (1); Técnico em Radiologia (1); Técnico de Tecnologia da Informação (2); Técnico em Equipamentos Médico - Odontológicos (1); Músico (1); Biólogo (1); Produtor Cultural (1); Médico - Clínico Geral (1); Diretor de Artes Cênicas (1) e Fisioterapeuta (1). Com jornadas de 20 a 40 horas semanais, os profissionais selecionados de níveis Médio/ Técnico e Superior devem receber remunerações entre R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66, além de Auxílio-Alimentação de R$ 458,00. Os interessados podem se inscrever até 7 de outubro de 2018, no site www.progep.ufes.br . As taxas vão de R$ 90,00 a R$ 130,00.

PREFEITURA DE ANCHIETA

A Prefeitura de Anchieta vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de nível superior. O cargo disponível em questão é de Médico Generalista - ESF, que deve atuar em contrato temporário. As inscrições podem ser feitas nos dias 10 e 11 de outubro de 2018, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Rodovia José Edival Petri, km 21,5, 1620, Vila Residencial Samarco, cujo atendimento acontece nos horários de 9h às 12h e de 13h às 15h30.

IFES

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para o concurso público que tem como objetivo preencher 21 vagas para cargo de professor. A carga horária é de 40 horas semanais, com regime de Dedicação Exclusiva, com remunerações que variam de R$ 4.463,93 a R$ 9.600,92, de acordo com a titulação. A taxa é de R$ 150,00 e os interessados podem se inscrever até 14 de outubro de 2018, por meio do endereço eletrônico www.ifes.edu.br

PREFEITURA DA SERRA

A Prefeitura da Serra abriu processo seletivo simplificado para a contratação de médicos temporários. O objetivo da seleção é preencher cadastro de reserva em diversas especialidades. A remuneração é de R$ 3.222,98, mais auxílio alimentação de R$ 300,00. A carga horária é de 20 horas semanais. As chances são para médicos cardiologista, cirurgião geral, clínico geral diarista, dermatologista, endocrinologista, gastroenterologista, ginecologista /obstetra, infectologista, ortopedista, otorrinolaringologista, pneumologista e psiquiatra. As inscrições podem ser feitas no site processoseletivo.serra.es.gov.br até as 23h59 do dia 10 de outubro de 2018.

BANCO DO NORDESTE

O Banco do Nordeste divulgou o edital de abertura do concurso público que visa a preencher 700 vagas em várias unidades do país. Do total de oportunidades, oito são para preenchimento imediato e 692 para cadastro reserva. Candidatos com nível médio podem se candidatar à carreira de analista bancário I (4 vagas mais 496 de cadastro de reserva). A remuneração inicial é de R$ 2.854,68. O cargo de especialista técnico I - analista de sistema (4 + 196 CR). O salário é de R$ 4.941,17. A carga horária dos servidores do Banco do Nordeste é de 30 horas semanais. As inscrições serão aceitas até as 18h de 15 de outubro, no site www.cespe.unb.br/concursos . A taxa de participação é de R$ 59 (cargo de nível médio) ou R$ 67 (superior).

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) abriu concurso público para contratar Professor do Magistério Superior, na classe Adjunto. A oferta é de seis vagas e a remuneração pode chegar a R$ 9.600,92, no regime de trabalho de dedicação exclusiva. Para a área de conhecimento de Enfermagem/ Enfermagem de Saúde Pública Enfermagem de Doenças Infecciosas (1), as inscrições seguem até 22 de outubro de 2018, na Secretaria do Departamento de Enfermagem. Há ainda vagas para Docentes que devem atuar na área/ subárea de Zoologia/ Fisiologia dos Grupos Recentes (1), Educação/ Métodos e Técnicas de Ensino (1), Farmácia/ Farmácia Clínica, Assistência e Atenção Farmacêuticas (1), Educação/ Tópicos em Educação/ Educação Rural (1) e Física/ Física Atômica e Molecular (1). O prazo para essas áreas segue até 30 de outubro de 2018. A taxa é de R$ 250.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo (CRMV-ES) abriu concurso público para contratar novos servidores. A seleção visa a preencher vagas iniciais, além da formação do cadastro reserva. As inscrições podem ser feitas de 5 de novembro de 2018, no site Instituto Brasileiro de Apoio ao Desenvolvimento Executivo . A taxa de participação varia de R$ 65,00 a R$ 80,00. As oportunidades são para candidatos de níveis médio e superior, em cargos como advogado, agente de fiscalização, agente administrativo e auxiliar de serviços gerais. A remuneração R$ 3,5 mil.

CÂMARA DE MARILÂNDIA