Oito concursos abertos no ES com salários de até R$ 4 mil

Prefeitura de Fundão lançou dois editais para a contratação de profissionais temporários Crédito: Reprodução internet

Oito concursos públicos estão com inscrições abertas no Espírito Santo com salários que podem chegar a R$ 4 mil. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade e para cargos efetivos e temporários.

Na Prefeitura de Fundão , são dois processos seletivos. O primeiro tem como objetivo preencher vagas de técnico de enfermagem, técnico em saúde bucal, assistente social e odontólogo. A segunda seleção é para contratar agente comunitário de saúde e agente de combate à endemias.

Já Guarapari João Neiva e São Roque do Canaã estão com inscrições abertas para o preenchimento de cargos efetivos.

Confira:

1 - Prefeitura de Fundão

A Prefeitura de Fundão, município que fica ao Norte do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para preencher sete vagas. As oportunidades são para os cargos de Técnico em Enfermagem (3), Técnico em Saúde Bucal (2), Assistente Social e Odontólogo (2), com carga horária de 30 a 40 horas semanais e remuneração de R$ 1.196,85 a R$ 2.983,62.

Inscrições: podem ser feitas de 2 a 5 de setembro de 2019, na Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Rua Luiza Gon Pratti, 185, no Centro de Fundão. O atendimento ocorre das 8h às 11h30 e das 13h às 15h.

2 - Prefeitura de Guarapari

A Prefeitura de Guarapari está com inscrições abertas para o concurso público que visa a preencher 94 vagas para o quadro do magistério. O edital de abertura do processo seletivo foi divulgado nesta segunda-feira (5). As oportunidades são para professores e pedagogos e os candidatos precisam ter o nível superior. A remuneração é de R$ 1.741,30, para carga horária de 25 horas semanais.

Inscrições: no endereço eletrônico no endereço eletrônico www.incpconcursos.org.br , até as 23h59 do dia 6 de setembro de 2019. A taxa é de R$ 70,00.

3 - Secretaria de Gestão e Recursos Humanos

A Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo (Seger) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar Assistente de Gestão . O requisito é ter o Ensino Médio completo. O salário é de R$ 1.825,82, mais R$ 300 de auxílio-alimentação e a carga horária a ser cumprida é de 40 horas semanais.

Inscrições: a partir das 10h do dia 2 até às 17h do dia 10 de setembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico a partir das 10h do dia 2 até às 17h do dia 10 de setembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico selecao.es.gov.br

4 - Prefeitura de Fundão

A Prefeitura de Fundão vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 34 profissionais. As chances são para Agente Comunitário de Saúde (22) e Agente de Combate à Endemias (13). A carga horária é de 40 horas semanais e remuneração de R$ 1.250.

Inscrições: podem ser feitas de 9 a 12 de setembro de 2019, no Pronto Atendimento Doutor César Agostini, localizado na avenida Cézar Pegoretti, s/ nº, Fundão, das 8h às 11h e das 12h30 às 15h30.

5 - Prefeitura de São Gabriel da Palha

A Prefeitura de São Gabriel da Palha, que fica na região Noroeste do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar eletricista predial e pedreiro. A remuneração é de R$ 998. Os selecionados vão atender as necessidades das Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Obras. Os contratos serão temporários.

Inscrições: no período de 9 a 13 de setembro de 2019, das 13 às 17h (segunda a quinta-feira) e de 8 às 12h na sexta-feira. O atendimento ocorre na Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, que fica na Rua 14 de maio, 54, bairro Glória.

6 - Prefeitura de João Neiva

A Prefeitura, a Câmara, o Instituto de Previdência e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva vão abrir concurso público para preencher 35 vagas para cargos de nível superior. A remuneração varia de R$ 1.876,61 a R$ 4.062,90.

Inscrições: até 16 de setembro, no site até 16 de setembro, no site www.fsjb.edu.br . A taxa de participação é de R$ 100.

7 - Conselho Regional de Farmácia (CRF-ES)

O Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF-ES) vai abrir concurso público para preencher 180 vagas, sendo oito delas para preenchimento imediato. As oportunidades são destinadas a profissionais de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 2.154,88 a R$ 7.058,96. A carga horária é de 40 horas semanais. Os aprovados vão trabalhar em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus.

Inscrições: podem ser feitas no endereço eletrônico podem ser feitas no endereço eletrônico www.quadrix.org.br até as 23h59 do dia 23 de setembro de 2019.

8 - Prefeitura de São Roque do Canaã

A Prefeitura de São Roque do Canaã, município que fica ao Norte do Espírito Santo, vai abrir concurso público para preencher 159 vagas. As oportunidades são para cargos de todos os níveis de escolaridade. O salário varia de R$ 982,58 a R$ 4.469,31 e a carga horária a ser cumprida varia de 15h a 44h semanais.

Inscrições: até 2 de novembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico até 2 de novembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.idcap.org.br . O valor da taxa a ser paga varia de R$ 40,00 a R$ 60,00.