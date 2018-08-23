Oito concursos abertos no ES com salário de até R$ 27 mil

Seleção também vão preencher vagas temporárias Crédito: Reprodução internet

Estão abertas no Espírito Santo oito seleções para a contratação de profissionais efetivos e temporários. Há chances para vários níveis de escolaridade e a remuneração pode chegar a R$ 27 mil na Justiça Federal.

Além do Tribunal Regional Federal, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e a Câmara de Viana vão contratar novos servidores efetivos.

Já para oportunidades temporárias, as contratações serão feitas nas prefeituras de Vitória, Colatina e Vila Velha.

Confira as seleções abertas de acordo com a data de encerramento das inscrições

TRF DO RJ E ES

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange os Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo (TRF), abriu concurso para contratar juiz federal substituto. A oferta é de 10 vagas e a remuneração é de R$ 27.500,17. Para participar do certame, o candidatos precisa ser bacharel em Direito. Além disso, é preciso comprovar, no tempo da inscrição definitiva, o exercício de, no mínimo, três anos de atividade jurídica. Os interessados podem se inscrever até as 14 horas de 23 de agosto de 2018, no endereço eletrônico www10.trf2.jus.br . A taxa de participação é de R$ 240.

PREFEITURA DE COLATINA

A Prefeitura de Colatina está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratar profissionais de níveis médio e fundamental. A oferta é de sete vagas, além de formar cadastro reserva em diferentes áreas. Esta seleção busca contratar Oficineiros em Artes e Artesanato (1); Esporte (1); Música (1); Dança (1); Capoeira (1); Artes Marciais/ Karatê (1); Recreação (1); e Cozinheiro, onde, em jornadas de 40h semanais ou em escala de 12hx36, os contratados vão receber salários no valor de R$ 983,85. Para participar desta seleção, válida por 12 meses, os interessados precisam se apresentar na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua Pedro Epichim, 260, Centro, até 27 de agosto de 2018 no horário das 8h às 17h.

PREFEITURA DE VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória divulgou o edital do Processo Seletivo que objetiva a contratação de um profissional no cargo de Médico do Programa Saúde da Família (PSF). Com jornada de trabalho de 40 horas semanais, o servidor selecionado deve receber remuneração de R$ 8.518,91. Os interessados podem se inscrever até o dia 27 de agosto de 2018, no site www.sistemasrh.vitoria.es.gov.br

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) abriu concurso para contratar professores do Magistério Superior para o quadro de vagas disponíveis no órgão. A remuneração varia de R$ 2.236,30 a R$ 9.585,67, de acordo com a titulação. As áreas/ subáreas disponíveis são: Educação/ Ensino-Aprendizagem (1), Ciência da Computação/ Engenharia de Software (1) e Ciências da Saúde/ Medicina/ Anatomia Patológica e Patologia Clínica (1), com jornada de trabalho de 20 horas semanais ou em regime dedicação exclusiva. A taxa é de R$ 250,00 e os interessados podem se inscrever até 30 de agosto de 2018, nos departamentos que oferecem as vagas.

PREFEITURA DE VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória reabriu as inscrições para o processo seletivo que visa contratar 16 médicos temporários. As inscrições podem ser feitas exclusivamente por meio do endereço eletrônico sistemasrh.vitoria.es.gov.br , até as 23h59 do dia 31 de agosto de 2018. Para efetivar a participação, é necessário que os candidatos compareçam à Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde próximo ao Hospital São Lucas, na Secretaria Municipal de Saúde, situado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.185, Forte São Paulo, Beira Mar, Vitória, munidos do comprovante do pedido de participação a partir do dia 27 de agosto de 2018 até o dia 10 de setembro de 2018, das 9h às 16h. As oportunidades ofertadas são para os cargos de Médico de: Acupunturista (1), Angiologista (1), Cardiologista (1), Endocrinologista (1), Geriatra (1), Ginecologista (1), Homeopata (1), Infectologista (1), Neurologista (1), Oftalmologista (1), Ortopedista (1), Pediatra Diarista (1), Pediatra Plantonista (1) Proctologista (1), Psiquiatra (1) e Urologista (1). A remuneração varia de R$ 3.925,90 a R$ 4.197,90, correspondente a jornada de trabalho de 20h semanais e/ou 100 horas mensais.

CÂMARA DE VIANA

A Câmara Municipal de Viana abriu concurso público para contratar 19 novos servidores. Há oportunidades para vários níveis de escolaridade. A seleção contará com vagas para procurador (01), contador (1), controlador (1), auditor interno legislativo (1), assessor administrativos (11), assistente legislativo (1) e auxiliar administrativo (3). A remuneração varia de R$ 1.227,00 a R$ 2.332,00. Os aprovados receberão, ainda, auxílio-alimentação de R$ 400. As inscrições podem ser feitas até 6 de setembro de 2018, pelo site www.idib.org.br

PREFEITURA DE VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa contratar profissionais da área da Saúde. As oportunidades são para o cargo de Médico nas especialidades de Cardiologista, Pneumologista Adulto, Ginecologista Obstetra Plantonista, Neurologista Adulto, Neurologista Pediátrico, Pediatra Plantonista - com experiência em Neonatologia, Ginecologista, Psiquiatra Adulto 20h, Psiquiatra Infantil 20h, Infectologista Adulto, Ortopedista; e Médico Veterinário. Com carga horária de 20h semanais, os selecionados de nível superior devem receber remuneração com valor entre R$ 2.676,00 e R$ 5.276,00, composta por vencimento básico e gratificação. Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de setembro de 2018, no site www.vilavelha.es.gov.br

UFES