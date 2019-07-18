Home
Obras de teatro vão abrir 700 vagas de emprego em Vila Velha

Oportunidades deverão ser para pedreiro, engenheiro, serralheiro, bombeiro hidráulico, entre outras.

Gazeta Online

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de julho de 2019 às 21:50

 - Atualizado há 6 anos

Teatro será construído em shopping de Vila Velha Crédito: Pixabay

O primeiro teatro em um shopping center no Espírito Santo deve gerar cerca de 700 empregos direitos e indiretos durante as obras. O espaço vai funcionar no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha.

> Vila Velha ganha um novo teatro em novembro

De acordo com o superintendente do centro de compras, Luís Eugênio Corrêa, o investimento será na ordem de R$ 6 milhões.

“O teatro vai funcionar no terceiro piso do shopping e terá uma área de 600 metros quadrados. As obras já começaram e a inauguração está prevista para o final de novembro”, comenta.

As oportunidades deverão ser para pedreiro, engenheiro, serralheiro, bombeiro hidráulico, entre outras. As contratações serão feitas por uma empreiteira contratada.

