Obras de teatro vão abrir 700 vagas de emprego em Vila Velha

Oportunidades deverão ser para pedreiro, engenheiro, serralheiro, bombeiro hidráulico, entre outras.

Publicado em 18 de julho de 2019 às 21:50 - Atualizado há 6 anos

Teatro será construído em shopping de Vila Velha Crédito: Pixabay

O primeiro teatro em um shopping center no Espírito Santo deve gerar cerca de 700 empregos direitos e indiretos durante as obras. O espaço vai funcionar no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha.

De acordo com o superintendente do centro de compras, Luís Eugênio Corrêa, o investimento será na ordem de R$ 6 milhões.

“O teatro vai funcionar no terceiro piso do shopping e terá uma área de 600 metros quadrados. As obras já começaram e a inauguração está prevista para o final de novembro”, comenta.

As oportunidades deverão ser para pedreiro, engenheiro, serralheiro, bombeiro hidráulico, entre outras. As contratações serão feitas por uma empreiteira contratada.





