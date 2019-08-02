Grande Vitória

Novos supermercados vão abrir 1.650 vagas de emprego no ES

Quatro grupos supermercadistas preveem abertura de novas unidades até o final deste ano

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 19:41 - Atualizado há 6 anos

Oportunidades para profissionais de vários níveis de escolaridade Crédito: Reprodução | Pixabay

Novos supermercados vão abrir, pelo menos, 1.650 vagas de emprego na Grande Vitória. Redes do setor contarão com seis lojas e deverão contratar caixa, repositor, açougueiro, padeiro, entre outras funções.

A Rede Oba, que tem sede em Colatina, terá dois novos empreendimentos, um na Serra e outro em Cariacica, com 150 e 300 oportunidades, respectivamente. A sede a empresa também será transferida para Cariacica.

O OK Superatacado prevê a instalação de duas novas lojas em Vitória ainda para o segundo semestre deste ano: uma no bairro Jardim Camburi e outra em São Pedro. A oferta será de 800 chances, sendo 600 emprego diretos e 200 indiretos.

O Grupo Coutinho, controlador das marcas Extrabom, Extraplus, Hortomercado e Extracenter, vai atuar no segmento de “Atacarejo”. Batizado de Atacado Vem, a primeira unidade com este formato ficará localizada no bairro José de Anchieta, na Serra. Com isso, serão 150 novas oportunidades de trabalho.

Uma nova loja da rede de supermercados Casagrande em Barcelona, na Serra, deve abrir 250 empregos diretos até o fim de setembro, quando a unidade tem previsão para ser inaugurada.

CONFIRA AS VAGAS

Oba

Serão abertas 450 vagas em duas unidades. As chances serão para cargos como açougueiro, caixa, repositor e limpeza, além de vaga para áreas administrativas, contábil e fiscal. As contratações devem começar 40 dias antes da abertura.

A primeira a ser aberta será a unidade da Serra, com 150 chances. Para esse empreendimento, as contratações já começaram. Os interessados podem cadastrar o currículo no site www.superoba.com.br.

Já a nova loja de Cariacica contará com 300 oportunidades de emprego. As vagas serão geradas quando o empreendimento entrar em operação, prevista para dezembro. Além da loja nova, a sede da operação do grupo de Colatina será transferido para a cidade.

Casagrande

Uma nova loja da rede de supermercados Casagrande em Barcelona, na Serra, deve abrir 250 empregos diretos até o fim de setembro, quando a unidade tem previsão para ser inaugurada. O hipermercado terá ainda um mall com lojas, restaurantes e bancos.

Entre as vagas que serão abertas com a nova unidade estão operadores de caixa, açougueiros, vendedores de eletroeletrônicos, vendedores do setor de moda, entre outros.

O processo seletivo deve começar cerca de 30 dias antes da inauguração, ou seja, perto do final de agosto.

Atacado Vem

O Grupo Coutinho, controlador das marcas Extrabom, Extraplus, Hortomercado e Extracenter, vai abrir uma nova loja na Serra. A unidade vai atuar no segmento de “Atacarejo” será batizado de Atacado Vem.

A loja vai funcionar no bairro José de Anchieta. A obras já começaram e a inauguração está prevista para o 3º trimestre deste ano. O Grupo Coutinho estima contratar 150 pessoas para abertura do empreendimento.

Os interessados devem cadastrar o currículo no site www.atacadovem.com.br. A empresa não receberá currículos na Central Administrativa ou no canteiro de obras. As inscrições acontecerão apenas pelo site, onde o interessado deixará informações profissionais e contatos.

As oportunidades serão para os cargos de repositor, operador de empilhadeira, caixa, açougueiro, padeiro, estoquista, entre outros. Para se candidatar será necessário ter pelo menos 18 anos. Algumas oportunidades dispensam obrigatoriedade de experiência na função.

Grupo OK

O Grupo OK Superatacado prevê a instalação de duas novas lojas em Vitória ainda para o segundo semestre deste ano: uma no bairro Jardim Camburi e outra em São Pedro. Ao todo, serão gerados 800 empregos, sendo 600 diretos e outros 200 indiretos.

As chances serão para os cargos de repositor, auxiliar de perecíveis, açougueiro, padeiro, operadores de caixa, embaladores, encarregado de setor, confeiteiros, além de oportunidades para PNE’s. A empresa vai receber currículos em breve.

