Novo restaurante abre 70 vagas de emprego em Cariacica

Oportunidades são para o Terra à Vista que vai abrir uma unidade no Shopping Moxuara

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 17:37 - Atualizado há 6 anos

Prato servido do restaurante Terra à Vista Crédito: Terra à Vista/Divulgação

O restaurante Terra à Vista que vai abrir uma nova unidade, desta vez, no Shopping Moxuara, em Cariacica, vai contratar 70 profissionais.

As oportunidades são para auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais, caixa, coordenador de salão, cozinheiro, cumim, garçom, preparador de drinks, recepcionista e recreador.

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected], com o cargo desejado no assunto.

