Novo restaurante abre 70 vagas de emprego em Cariacica

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 17:37
- Atualizado há 6 anos
O restaurante Terra à Vista que vai abrir uma nova unidade, desta vez, no Shopping Moxuara, em Cariacica, vai contratar 70 profissionais.
As oportunidades são para auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais, caixa, coordenador de salão, cozinheiro, cumim, garçom, preparador de drinks, recepcionista e recreador.
Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected], com o cargo desejado no assunto.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o