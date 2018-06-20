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Expectativa

Novidades do concurso da PM e Bombeiros serão anunciadas nesta 4ª

O subsídio bruto dos solados é de R$ 2.778,43 e o de oficiais é de R$ 5.823,07

Publicado em 20 de Junho de 2018 às 13:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2018 às 13:19
Polícia Militar em atuação nas ruas do Estado Crédito: Carlos Alberto Silva
A espera para os aguardados concursos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros termina nesta quarta-feira (20). O governador Paulo Hartung e o secretário de Estado da Segurança Pública Nylton Rodrigues vão anunciar as novidades do certame às 15h30.
A expectativa é de que sejam divulgadas a data de publicação do edital, o prazo das inscrições, dia de aplicação de provas, entre outros pontos.
O processo seletivo vai oferecer 250 vagas para soldado, 30 para oficial e 10 para músicos. As contratações foram anunciadas pelo governador Paulo Hartung em novembro do ano passado. A seleção será organizado pelo Instituto AOCP.
Além da contratação da PM, haverá processo seletivo para o Corpo de Bombeiros. Serão 120 soldados e 7 oficiais.
O subsídio bruto dos solados é de R$ 2.778,43 e o de oficiais é de R$ 5.823,07. 
O concurso contará com provas objetivas, teste de aptidão física, exame psicossomático, exame de saúde, investigação social e teste toxicológico.
O curso de formação de soldados tem a duração de dois anos, sendo um ano de teoria e um ano de estágio supervisionado. Já a formação dos oficiais é de três anos e um de estágio probatório.
Os últimos concursos para soldado e oficial foram lançados em 2013. Já o Corpo de Bombeiros teve o último edital publicado no final de 2010.
 

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