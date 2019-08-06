Grande Vitória

Novas lojas em shoppings devem abrir mais de 230 vagas de trabalho

Centro de compras de Vila Velha, Cariacica e Serra vão contratar profissionais nos próximos meses

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 20:32 - Atualizado há 6 anos

Shopping Vila Velha terá nove novas lojas até outubro Crédito: Bianca Vailant

Boa notícia para quem está à procura de emprego. Novas lojas em três shoppings da Grande Vitória vão abrir mais de 230 vagas para quem quer trabalhar com carteira assinada. A maior parte das chances deve ser destinada ao cargo de vendedor, que exige o nível médio.

A maior oferta está prevista no Shopping Moxuara, em Cariacica. Serão 220 novos cargos diretos e indiretos. A expectativa é que seja inauguradas 12 novas lojas no shopping de Cariacica.

O Shopping Moxuara vai contar com novo restaurante, padaria e lojas de diversos segmentos, entre eles calçados e eletroeletrônicos. Ainda não há detalhe de quais serão os tipos de postos de trabalho a ser abertos.

No Shopping Vila Velha também há previsão de abrir nove novos empreendimentos nos próximos meses: Imperador, Cobasi, Natura, Bacio di Late, Origens, Sol de verão, Millon e Arezzo.

Em setembro, está prevista a inauguração da Arezzo, com cinco oportunidades. Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected]. Ainda em Vila Velha, o shopping terá 15 vagas na Bacio Di Late. A previsão é que a loja seja aberta em outubro. A empresa recebe currículos pelo e-mail [email protected]. As demais serão abertas no decorrer do ano.

Oportunidades ainda no Shopping Mestre Álvaro, na Serra. A oportunidade é para vendedora com experiência na AD Life Style. Os interessados podem enviar o currículo para [email protected].





