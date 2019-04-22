No mercado de trabalho, qual personagem de Game of Thrones você é?

O psicólogo e coach Peter Noronha elaborou, a pedido do Gazeta Online , um teste para que o internauta possa verificar com qual personagem ele mais de identifica.

"Lembre-se que o primeiro passo para destacar-se no mercado competitivo é ter muito autoconhecimento, e, é claro, usá-lo a seu favor visando entregar os resultados solicitados por seu cargo. Lembre-se que usar seus pontos fortes é chave para o sucesso na carreira; contudo, devemos ser versáteis/flexíveis de acordo com o projeto/cargo e desafios do contexto", destaca.