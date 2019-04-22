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No mercado de trabalho, qual personagem de Game of Thrones você é?

Jon Snow, Daenerys Targaryen, Eddard Stark e Cersei Lannister transmitem dicas de liderança, postura e atitudes que podemos associar ao nosso universo profissional

Publicado em 22 de Abril de 2019 às 13:04

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 abr 2019 às 13:04
Que lições podemos tirar de séries famosas e que podem ser usadas no trabalho? Entre as séries do momento está Game of Thrones, com uma trama cheia de poder, intrigas e desafios. Podemos ver personagens como Jon Snow, Daenerys Targaryen, Eddard Stark e Cersei Lannister transmitindo dicas de liderança, postura e atitudes que podemos associar ao nosso universo profissional.
> Como saber se meu chefe gosta de mim?
O psicólogo e coach Peter Noronha elaborou, a pedido do Gazeta Online, um teste para que o internauta possa verificar com qual personagem ele mais de identifica. 
"Lembre-se que o primeiro passo para destacar-se no mercado competitivo é ter muito autoconhecimento, e, é claro, usá-lo a seu favor visando entregar os resultados solicitados por seu cargo.  Lembre-se que usar seus pontos fortes é chave para o sucesso na carreira; contudo, devemos ser versáteis/flexíveis de acordo com o projeto/cargo e desafios do contexto", destaca.
 

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