No mercado de trabalho, qual personagem de Game of Thrones você é?

Que lições podemos tirar de séries famosas e que podem ser usadas no trabalho? Entre as séries do momento está Game of Thrones, com uma trama cheia de poder, intrigas e desafios. Podemos ver personagens como Jon Snow, Daenerys Targaryen, Eddard Stark e Cersei Lannister transmitindo dicas de liderança, postura e atitudes que podemos associar ao nosso universo profissional.
O psicólogo e coach Peter Noronha elaborou, a pedido do Gazeta Online, um teste para que o internauta possa verificar com qual personagem ele mais de identifica.
"Lembre-se que o primeiro passo para destacar-se no mercado competitivo é ter muito autoconhecimento, e, é claro, usá-lo a seu favor visando entregar os resultados solicitados por seu cargo. Lembre-se que usar seus pontos fortes é chave para o sucesso na carreira; contudo, devemos ser versáteis/flexíveis de acordo com o projeto/cargo e desafios do contexto", destaca.