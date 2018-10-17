Ministério Público Federal abre inscrição para estagiários de Direito

O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) está com inscrições abertas para o processo seletivo que vai formar cadastro de reserva de estagiários do curso de Direito. As chances são para atuar em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, Colatina e Linhares.
Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 24 de outubro por meio do preenchimento do documento Ficha de Inscrição para Estágio, no site www.mpf.mp.br.
Os candidatos devem ter concluído, no momento da contratação, pelo menos o 2º ano ou 4º semestre do curso superior. A bolsa é de R$ 850, mais auxílio-transporte, para uma carga horária de 20 horas semanais.
A seleção contará com provas objetivas e discursiva que serão realizadas no dia 11 de novembro (domingo), a partir das 13h30. Os locais ainda serão divulgados.