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Jovens talentos

Ministério Público Federal abre inscrição para estagiários de Direito

Estudantes de graduação podem se inscrever até o dia 24 de outubro; prova será aplicada no dia 11 de novembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2018 às 17:57

Publicado em 17 de Outubro de 2018 às 17:57

Ministério Público Federal (MPF) Crédito: Chico Guedes / Arquivo
O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) está com inscrições abertas para o processo seletivo que vai formar cadastro de reserva de estagiários do curso de Direito. As chances são para atuar em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, Colatina e Linhares.
Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 24 de outubro por meio do preenchimento do documento Ficha de Inscrição para Estágio, no site www.mpf.mp.br.
Os candidatos devem ter concluído, no momento da contratação, pelo menos o 2º ano ou 4º semestre do curso superior. A bolsa é de R$ 850, mais auxílio-transporte, para uma carga horária de 20 horas semanais.
A seleção contará com provas objetivas e discursiva que serão realizadas no dia 11 de novembro (domingo), a partir das 13h30. Os locais ainda serão divulgados.

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