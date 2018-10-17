Ministério Público Federal abre inscrição para estagiários de Direito

Ministério Público Federal (MPF) Crédito: Chico Guedes / Arquivo

O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) está com inscrições abertas para o processo seletivo que vai formar cadastro de reserva de estagiários do curso de Direito. As chances são para atuar em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, Colatina e Linhares.

Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 24 de outubro por meio do preenchimento do documento Ficha de Inscrição para Estágio, no site www.mpf.mp.br

Os candidatos devem ter concluído, no momento da contratação, pelo menos o 2º ano ou 4º semestre do curso superior. A bolsa é de R$ 850, mais auxílio-transporte, para uma carga horária de 20 horas semanais.