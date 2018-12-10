Ministério Público do ES abre vagas de estágio com bolsa de R$ 800

Ministério Público vai contratar estagiários em diversas áreas de formação Crédito: Vitor Jubini

O Ministério Público do Espírito Santo (MP-ES) divulgou nesta segunda-feira (10) o edital de abertura de processo seletivo para cadastro de reserva de estagiários. A bolsa é de R$ 800, mais R$ 100 de auxílio- transporte.

O estudante de Direito precisa estar a partir do 5º período. Há ainda chances para alunos dos cursos de Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Estatística e História. Neste caso, é preciso estar nos três últimos anos do curso.

As inscrições poderão ser feitas no período de 11 de dezembro de 2018 a 16 de janeiro de 2019 pelo endereço eletrônico www.mpes.mp.br

O processo seletivo contará com prova de conhecimentos. Todos os participantes terão que responder questões de Língua Portuguesa, direito (para estudantes de Direito) e informática (para os demais).

Os testes terão a duração total de 2 horas e 30 minutos e serão aplicadas na provável data de 13 de fevereiro de 2019, no horário das 14h às 16h30, para os estudante de Direito, Administração, Biblioteconomia e História, e no dia 14 de fevereiro de 2019, das 14h às 16h30, para os cursos de Ciências Contábeis, Engenharia Civil e Estatística.

Os estagiários de Direito vão atuar na Promotoria de Justiça de Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Atílio Vivacqua, Baixo Guandu, Conceição da Barra, Dores do Rio Preto, Fundão,

Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Itaguaçu, Itarana, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Pedro Canário, Pinheiros, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina e São José do Calçado. Para os demais, as chances são para a Sede da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), em Vitória.

De acordo com o edital, o estágio tem duração de seis meses, podendo ser prorrogado até o limite de dois anos. Já a validade do processo seletivo será de 12 meses.