Ministério Público do ES abre vagas de estágio com bolsa de R$ 1,6 mil

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) vai abrir processo seletivo de estagiários de pós-graduação. As oportunidades são para cadastro de reserva e destinadas a alunos de Direito e Engenharia Ambiental.
A bolsa é de R$ 1,6 mil para 30 horas semanais, além de auxílio-transporte no valor mensal de R$ 100,00 e a cobertura de seguro de acidentes pessoais. Para participar, é necessário que o candidato seja bacharel e estar cursando pós-graduação na área, com carga horária mínima de 360 horas.
Os estagiários de pós-graduação em Direito poderão atuar nas procuradorias de Alfredo Chaves, Apiacá, Aracruz, Conceição da Barra, Itarana, Laranja da Terra, Mimoso do Sul, Rio Bananal, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e Venda Nova do Imigrante. Já os de engenharia ambiental na sede da Procuradoria Geral de Justiça, em Vitória.
O estágio terá a duração de seis meses, podendo ser prorrogado até o limite de dois anos. O prazo de validade é de 12 meses.
As inscrições podem ser feitas de 15 de agosto a 1º de setembro de 2019, pelo endereço eletrônico do MPES.
Os candidatos serão submetidos à provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, composta de 30 questões objetivas de múltipla escolha.