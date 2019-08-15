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Jovens talentos

Ministério Público do ES abre vagas de estágio com bolsa de R$ 1,6 mil

Oportunidades são para estudantes de pós-graduação nas área de Direito e Engenharia Ambiental

Publicado em 15 de Agosto de 2019 às 08:38

Ana Paula Mello Miranda

Ana Paula Mello Miranda

Publicado em 

15 ago 2019 às 08:38
Sede do Ministério Público do Espírito Santo, na Enseada do Suá Crédito: Vitor Jubini
O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) vai abrir processo seletivo de estagiários de pós-graduação. As oportunidades são para cadastro de reserva e destinadas a alunos de Direito e Engenharia Ambiental.
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A bolsa é de R$ 1,6 mil para 30 horas semanais, além de auxílio-transporte no valor mensal de R$ 100,00 e a cobertura de seguro de acidentes pessoais. Para participar, é necessário que o candidato seja bacharel e estar cursando pós-graduação na área, com carga horária mínima de 360 horas.
Os estagiários de pós-graduação em Direito poderão atuar nas procuradorias de Alfredo Chaves, Apiacá, Aracruz, Conceição da Barra, Itarana, Laranja da Terra, Mimoso do Sul, Rio Bananal, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e Venda Nova do Imigrante. Já os de engenharia ambiental na sede da Procuradoria Geral de Justiça, em Vitória.
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O estágio terá a duração de seis meses, podendo ser prorrogado até o limite de dois anos. O prazo de validade é de 12 meses.
As inscrições podem ser feitas de 15 de agosto a 1º de setembro de 2019, pelo endereço eletrônico do MPES.
Os candidatos serão submetidos à provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, composta de 30 questões objetivas de múltipla escolha.
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