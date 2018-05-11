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Até 27 de maio

Ministério Público do ES abre seleção para estudantes de Direito

Interessados precisam estar a partir do 5º período

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 13:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2018 às 13:21
Ministério Público vai contratar estudantes de Direito Crédito:
O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) está com inscrições abertas para o processo seletivo que tem como objetivo contratar estagiários de Direito. A seleção vai preencher cadastro de reserva. A bolsa é de R$ 800, para carga horária de 20 horas semanais, além de auxílio-transporte no valor mensal de R$ 100,00 e a cobertura de seguro de acidentes pessoais.
Para participar, o estudante precisa estar a partir do 5º período do curso. Os selecionados vão atuar na Promotoria de Justiça de Água Doce do Norte, Alegre, Alfredo Chaves, Conceição da Barra, Dores do Rio Preto, Ibatiba, Ibitirama, Itarana, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Mantenópolis, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Presidente Kennedy, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Serra, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante.
O termo de compromisso de estágio tem duração de seis meses, podendo ser prorrogado até o limite de dois anos, consecutivos ou alternados.
O prazo de validade do processo seletivo é de 12 meses contados da data da homologação do resultado final do processo seletivo, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério do Subprocurador de Justiça Administrativo.
As inscrições são gratuitas e realizadas até 27 de maio de 2018, pelo endereço eletrônico do Ministério Público do Estado do Espírito Santo.
Os estudantes serão selecionados por meio de provas objetivas. Para isso, terão que responder questões de Direito e Língua Portuguesa. Os exames terão duração de duas horas e 30 minutos e serão aplicados no dia 12 de junho de 2018, das 14h às 16h30.
 

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