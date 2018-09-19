Ministério Público abre seleção para estagiários de Direito

Ministério Público: bolsa para estagiários é de R$ 800 mensais Crédito: Vitor Jubini

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) vai abrir processo seletivo para contratar estagiários de Direito. As regras da seleção foram publicadas nesta quarta-feira (19) no Diário Oficial do Espírito Santo. A bolsa é de R$ 800, além de auxílio-transporte de R$ 100,00 e a cobertura de seguro de acidentes pessoais.

De acordo com o edital, o processo seletivo vai formar cadastro de reserva de estudantes que estejam a partir do 5º período do curso. A carga horária é de 20 horas semanais.

Os aprovados vão atuar na Promotoria de Justiça de Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Colatina, Conceição da Barra, Dores do Rio Preto, Fundão, Itaguaçu, Itarana, Jaguaré, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Mucurici, Muniz Freire, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Presidente Kennedy, Santa Leopoldina, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória.

As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas no período de 20 de setembro a 7 de outubro de 2018, pelo endereço eletrônico www.mpes.mp.br

Os candidatos farão provas objetivas de conhecimentos, com questões de Língua Portuguesa e Direito. Os exames terão duração de duas horas e meia e serão aplicadas na provável data de 24 de outubro de 2018, das 14h às 16h30.

O estágio terá a duração de se seis meses, podendo ser prorrogado até o limite de dois anos. A validade da seleção é de doze meses.